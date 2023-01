OVO SU TRI NAČINA KOJIMA SE LEČI STRES! Čalovska Hercog: Upotreba lekova u svakoj prilici nije efikasan način da se živi

Rezultati analize Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu pokazali su da je povećano korišćenje antidepresiva za 10 odsto, dok je upotreba lekova za smirenje povećana za 25 odsto, što je, apeluju stručnjaci, indirektni pokazatelj mentalnog zdravlja nacije.

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar i psihoterapeut, gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji. Ona se dotakla se ovog istraživanja Instituta za farmakologiju i navela načine koje bi mogle da zamene antidepresive.

- Razgovor je jedan od načina, međutim, nije uvek svima na raspolaganju osoba sa kojom osećaju da mogu da razmene priču o svojim osećanjima, sumnjama i opterećenjima. Ovaj podatak govori o tome da se nalazimo u jednom stanju zabrinutosti i da nemamo baš neke dobre načine da se izborimo sa stresom - rekla je Čalovska Hercog i dodala:

01:25 OVO SU TRI NAČINA KOJIMA LJUDI LEČE STRES! Čalovska za Kurir TV: Upotreba lekova u svakoj prilici nije efikasan način da se živi

- Lekovi postoje, ljudi se leče rečju, lekovima i nožem. Odnosno razgovorom, medikamentima i hirurgijom, to su neki načini koja medicina nudi da se pomogne ljudima koji us u stresu. Lek zasigurno ima svoje mesto. Ima svoje indikacije, ali i svoje kontra indikacije. Jedna od neželjenih dejstva je da se razvija zavisnost. Problem je što vrlo često mogu postati neki naviknuti način da izlazim na kraj sa svakom nelagodom koja mi preti. Čak iako pomislim da će mi biti loše mogu da posegnem za lekom. To nije efikasan način da se živi i da se bude dovoljno snažan, spreman i stabilan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs