NAPETO! DISKUSIJA NA KURIR TV: DA LI SU GEJ I TRANSRODNA LICA PRIHVAĆENI? Antić: Privatna stvar čoveka je ŠTA ĆE RADITI U KREVETU!

NEMA Ona, ili ON!

O LGBT zajednici đaci u školama uče od prošle školske godine, kada je novi nastavni plan i program ušao u upotrebu. Od biologije, preko sociologije, do istorije - desničarske stranke u Srbiji sve intenzivnije pokušavaju da iz školskog programa izbace lekcije o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

U inicijativu se uključila i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije zatražio je da se povuče udžbenik biologije za osmi razred ocenjujuci da on "nameće neprihvatljivu LGBT ideologiju".

Kako je istakao, pravoslavni hrišćani "ne mogu da prihvate nametanje novih društvenih normi koje nije propagirao Bog".

foto: Kurir tv

Na zahtev nacionalno prosvetnog saveta Srpsko biološko društvo ukazalo je da su lekcije "u potpunosti usklađene sa prihvaćenim teorijama, činjenicama, zaključcima i tumačenjima biološke nauke".

Stav radne grupe koju je formiralo Ministarstvo prosvete ocenilo je ipak u sedam od osam udžbenika postoje manjkavosti na temu rodnog i polnog identiteta.

Kako stati na put diskriminaciji, govoru mržnje, homofobiji i transfobiji pričali su u nastavku jutarnjeg programa Goran Miletić, direktor "Civil Rights Defenders" za Evropu, Bliski istok i Severnu Afriku i Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola.

Miletić ne vidi problem.

- Meni je ovo nešto potpuno normalno - započeo je on misleći na sufikse u rečima, koji se odnose na pol i u nastavku dodao:

- Naprosto, ljudi odmah vide problem da se koristi psiholog-psihološkinja, ja ne vidim u čemu je tu problem. Postoji mogućnost reči da obuhvataju sve polove i muški i ženski i interseks - rekao je on.

03:39 ZAPAD NAMEĆE STAVOVE PO PITANJU GEJ I TRANSRODNE POPULACIJE U SRBIJI!

Antić je naglasio razliku između specifičnosti našeg i Nemačkog jezika.

- Ja sam na početku bio zbunjen. Ne možemo da usvojimo sve stvari sa Zapada. Niko nije upoznao ljude kako i šta da radimo sa interseksualnim osobama koje ne žele da se oslove kao muško i žensko nego samo imenom, i na tome potenciraju i roditelji. - rekao je Antić.

Upitan od voditeljke da li postoji homofobija, Miletić je naveo nasilje kao prvobitni problem, a različitost kao okidač mržnje.

- U Srbiji morate biti isti, sve što je različito može bit uzrok za nešto. To je prvi razlog, koliko je meni poznato i te stvari kreću još u vrtiću. Vaspitači se vade kako sve to potiče iz kuće - rekao je MIletić.

"Imamo dečake koji vole da se šminkaju"

- Izuzetno se poštuje različitost. U školi gde ja radim imate veliki broj dečaka koji se šminkaju! Različitost nije ismevanje, ali niko ne obraća toliko pažnje na to i to ne utiče na podsmeh i zadirkivanje kao što kaže gospodin Miletić. Ne bih se složio sa sagovornikom, da postoji ta priča - ako ste vi različiti da je to uzrok zadirkivanju, a homofobija nije prisutna u školama. Ja pričam za Beograd - rekao je Antić.

Nametanje

- Privatna stvar svakog čoveka je šta će raditi u krevetu, bez obzira za šta ste vi opredeljeni. Čim se o tome raspravlja postoji mogućnost da se to uvede. Obrazovanje ne sme da sadrži ove stvari. Vidim da se ovo nameće. Malo, malo pa vidim da Zapad nameće ove stavove. Ne možete nametati učeniku od petog razreda i detetu od 10,11 godina da uči ove stvari - naglasio je Antić i dodao:

- Šta sad znači neutralno? Ako je dete interseksualno nek postoji obuka za to, al ovo da ne postoji on, ili ona to je suludo!

Miletić se vratio na temu različitosti gde je već podvukao bitnost tolerancije u celokupnom srpskom obrazovanju.

- Važno je uputiti poruku deci da je u redu biti različit - istakao je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.