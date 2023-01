CVETA PRODAJA POLOVNOG VISKIJA! Potpuni hit širom Srbije, ljudi prodaju pića koja su dobili na slavama, ali može biti VEOMA OPASNO

Nakon što je prošla sezona novogodišnjih i božićnih praznika i proslava najvećih krsnih slava, na društvenim mrežama dele se oglasi u kojima pojedinci, privatna lica, prodaju alkoholna pića koja su, po svemu sudeći, dobili na poklon!

U njihovoj ponudi je poneka flaša vina, ali najviše nude flaše viskija, i to po ceni koja je malo ispod one u regularnim prodavnicama!

Tako se na mrežama viski "džoni voker" od 0,7 l nudi za 1.200 dinara, dok je cena ovog pića u radnjama od 1.299 do 1.699 dinara. Na prodaju je i "čivas regal" za 3.000 dinara, a u radnji mu je cena od 3.599 do 4.499 dinara. Imaju u ponudi i viski "old smagler" za 1.500 dinara, a u radnji mu je cena tek oko 200 dinara viša, košta oko 1.700 dinara.

Predstavnici potrošačkih udruženja upozoravaju da za tako malu razliku u ceni ne vredi rizikovati, jer je ispravnost takvih proizvoda upitna, a neko bi mogao i da se otruje jer - ko zna šta je u tim flašama.

Marko Dragić iz pravog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) za Kurir ističe da ljudi ovakve proizvode sa društvenih mreža kupuju na sopstvenu odgovornost!

Marko Dragić, NOPS foto: Miljan Bosnić NOPS

- Ljudi moraju da budu svesni da je u pitanju crno tržište, koje nije registrovano i da su poreklo i kvalitet tako kupljenih proizvoda pod velikim znakom pitanja. Čoveku može da bude ugroženo zdravlje, viski ne može baš da se pokvari, ali je upitno da li je baš to piće u flaši ili je boca otvarana. Ako, na primer, kod nekoga dođe do zdravstvenih problema nakon konzumacije, odgovornost proizvođača ne postoji. Odgovorno je ono fizičko lice koje je taj proizvod prodalo - kaže Dragić.

Cene žestine Polovna roba U prodavnici Viski "džoni voker", 0,7 l 1.200 1.299-1.699 Viski "čivas regal", 0,7 l 3.000 3.599-4.499 Viski "smagler", 0,7 l 1.500 1.790

Podseća da, u skladu sa nadležnim zakonima koji se tiču neovlašćenog stavljanja alkoholnog pića u promet, pojedinci koji to rade mogu da dobiju milionske kazne.

1 / 3 Foto: Printscreen/Facebook

Inače, na društvenim mrežama ljudi prodaju i viski "džoni voker" od 4,5 litara, koji se pakuje u velikoj boci postavljenoj na klatno, a njega je gotovo nemoguće naći u radnjama. Prodavac kog smo našli na mrežama pokušava da ga "utopi" za 15.000 dinara. Kupovina se odvija tako što se proizvod poruči telefonom ili preko društvenih mreža, a prodavac proizvod dostavlja lično na teritoriji prestonice.

Svuda se oglašavaju Piće sumnjivog kvaliteta i na banderama Kurir je ranije pisao da se oglasi za prodaju alkoholnih pića po navodno povoljnim cenama mogu naći na zidovima zgrada i bandera širom Srbije. U ponudi su viski, tekila, votka, pelinkovac, martini, konjak i šampanjac. Pića na ovaj način prodaju neregistrovani pojedinci ili grupe pojedinaca koji na crno piće otkupljuju od lekara i službenika u pojedinim državnim firmama i javnim preduzećima.

Na sajtovima koji se bave onlajn prodajom razne robe nema alkoholnih pića jer njihovo distribuiranje nije dozvoljeno van ovlašćenih mesta.

Suzana Trajković

Bonus video

02:03 INOVATIVNI ŠUMADINAC: Živorad proizvodi neobične rakije od kupusa i piva (KURIR TELEVIZIJA)