KAPITAL GOLD MI NIJE UPLATIO 2 MILIONA ŠTO SAM UZELA NA ZAJAM, A TRAŽI MI PARE ZA PRVU RATU! Šokantna ispovest prevarene Srpkinje

Firma "Kapital gold 2021" preko sajta i društvenih mreža nudi građanima u nevolji pozajmice, mami klijente niskom kamatom, ali da bi im isplatila ugovoren zajam, klijente uslovljava uplatom prve rate, nekakvog osiguranja i obrade zajma - praktično traže da im se vrate pare koje nisu ni dali!

Ovo je upravo slučaj jedne preduzetnice iz Srbije koja je nameravala da od njih pozajmi dva miliona dinara na deset godina uz kamatu od pet odsto godišnje, što je skoro upola jeftinije od keš kredita u banci. Ugovor je potpisan, ali su joj, kako za Kurir tvrdi njena ćerka M. Z., pre isplate dogovorene sume zahtevali da im uplati 4.900 dinara na ime troškova obrade zajma, 5.000 dinara za osiguranje, kao i celu prvu ratu od 21.000 dinara, ukupno 30.900 dinara.

- Moja majka je na društvenim mrežama našla firmu za finansijske usluge "Kapital gold", koja nudi pozajmice zaposlenim i nezaposlenim klijentima, kao i auto-kredite. Majka već ima dva kredita u banci, ali joj je za održavanje firme koju vodi bilo neophodno još obrtnog novca, pa je silom prilika odlučila da uzme novac na pozajmicu.

Kamata od pet odsto koju su nudili u ponudi je bila veoma povoljna. Kontaktirala je s njima i tražili su joj da samo fotografiše ličnu kartu s jedne i druge strane. Nakon dogovorenog iznosa mami su 21. decembra prošle godine poslali ugovor kurirskom službom, koji je ona prema ranijem usmenom dogovoru trebalo da potpiše i odmah vrati preko kurirske službe, a tada im je po kuriru poslala 4.900 dinara za obradu troškova zajma, kako su tražili - navodi zabrinuta ćerka, koja je zbog sudskog procesa koji nameravaju da vode želela da ostane anonimna.

Dodaje da kurir koji joj je doneo ugovor o zajmu s potpisom i pečatom zajmodavca nije imao nalog od "Kapital golda" za povrat dokumenta nakon što ga potpiše njena majka, tako da je ona potpisan ugovor naknadno poslala poštom na adresu koju su joj dostavili na papiru uz ugovor.

- Međutim, ta adresa se razlikovala od adrese iz samog ugovora, pa je pošiljka ostala u pošti. Majka im je zatim ugovor ponovo poslala preko kurirske službe, kako su zahtevali, ali ga oni ni tada nisu primili, pa nam je ugovor vraćen. Mama ih je zatim uporno zvala na broj na koji je prvi put stupila u kontakt s njima, ali niko se nije javljao. Međutim, iako nikada nisu ni primili ugovor s potpisom moje majke, ubrzo su joj poslali poruku u kojoj objašnjavaju da je nastao mali problem s njenim zajmom jer navodno ne želi da ga osigura nijedna domaća osiguravajuća kuća, te da to moraju da urade preko inostranog osiguravača i da to košta 5.000 dinara plus iznos prve rate od 21.000 dinara. Naveli su da je to neophodno kako bi joj "Kapital gold" isplatio zajam - tvrdi ćerka i dodaje:

NBS Prevarante prijaviti policiji Iz Narodne banke Srbije za Kurir podsećaju da poslove kreditiranja mogu da obavljaju samo banke, ali da zajmove mogu da daju i druga pravna i fizička lica pod uslovom da im to nije pretežna delatnost i izvor prihoda. Ističu i da ukoliko postoje indicije da se neko lice neovlašćeno bavi davanjem kredita, nadležni organ za postupanje je Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležni javni tužilac, koji donosi ocenu o tome da li određeno postupanje ima obeležja krivičnog dela. - Svako fizičko ili pravno lice koje dođe do saznanja da se u određenim radnjama stiču elementi krivičnog ili drugog kažnjivog dela trebalo bi da obavesti nadležne organe radi preduzimanja daljih mera iz njihove nadležnosti - apeluju iz NBS.

- Tada nam je definitivno postalo jasno da je reč o prevari. Kasnije sam na društvenim mrežama videla statuse drugih građana koji takođe tvrde da su prevareni i da traže svoj novac koji su im uplaćivali. Zato ovim putem apelujemo na građane da se ne zaleću i da ih upozorimo na poslovanje ove firme da se još nekome ne desi ovako nešto. Majka će protiv njih podneti i krivičnu prijavu za prevaru - poručila je M. Z.

Dušan Uzelac Bez preuzetog ugovora nema potraživanja Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, kaže za Kurir da u opisanom slučaju može biti u pitanju prevara, ali da se to mora sudski ispitati i dokazati. foto: Kurir Televizija - Ugovorom o pozajmicama definišu se obaveze ugovornih strana, ali je jedna vrsta zaštite od prevara razum i lično znanje. U konkretnom slučaju, ukoliko druga strana nije preuzela potpisani ugovor klijenta, onda oni nemaju zakonska prava da potražuju novac - smatra Uzelac.

Kurir je juče poslao pitanja na mejl firme "Kapital gold 2021", ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore. Ova firma je, inače, u APR registrovana 7. novembra 2022. godine za poslove - ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova.

