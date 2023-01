SRPSKI BIZNISMEN PODIGAO SEBI MAUZOLEJ ZA ŽIVOTA: Napravio grobnicu po uzoru na Titovu, oči bode KLETVA KOJU JE NAPISAO!

Stepan Isajlović Ćerenta, privrednik iz Aleksinca i poznati gradski šaljivdžija, čovek je o kom priča cela Srbija. On je sebi za života podigao u najmanju ruku neobičnu grobnicu - po uzoru na grobnicu Josipa Broza Tita u Kući cveća, ali oko koje je postavio slike srpskih patrijarha i svetitelja!

Tako je ovaj Aleksinčanin uspeo da spoji komunizam i pravoslavlje.

Naime, u centralnom delu, kako se može videti na slikama, nalazi se grobnica, a svuda oko nje su slike patrijarha Pavla, patrijarha Irineja, Bogorodice, ali i slike manastira Sveti Roman, koji se nalazi u blizini Aleksinca.

Neobična grobnica Stepana Isajlovića Ćerente foto: Saša Marković Gidra

Kurir sa Isajlovićem juče nije mogao da obavi razgovor jer je, kako nam je rekao, "u inostranstvu, u romingu, pa da mu ne trošimo telefon".

Ipak, prethodno je za portal Aleksinac.net rekao da se ovom neobičnom grobnicom na neki način odužuje manastiru Sveti Roman, u kojem je kao dete živeo devet godina, i da istovremeno želi da sačuva od zaborava pomenute patrijarhe, a ujedno i mit o sebi.

Stepan Isajlović Ćerenta foto: Saša Marković Gidra

U grobnici su i njegove fotografije iz mladosti, kao i jedna iz sadašnjosti. Tu se nalazi i kratka poruka: "Ko oskrnavi ovo grobno mesto, ne imao roda ni poroda, rđom kapo dok mu je kolena".

Stepan Isajlović Ćerenta foto: Saša Marković Gidra

Njegovi sugrađani smatraju da je to napisao jer strahuje da će mu neko oskrnaviti grobnicu kada ga ne bude bilo. Inače, kažu, svi ga znaju kao čoveka koji mnogo voli da se šali.

- Ceo Aleksinac zna za njega. Ovde je veoma popularan, preduzetnik je. Stalno se šali, nikad se ne zna kad je ozbiljan. Nisam siguran čak ni u to da li je stvarno nekada živeo u manastiru, ali on tako kaže. Šta je tu tačno, samo on zna. Jer kad od nešto priča, čovek misli da je ozbiljan, a njemu je to šala - kaže za Kurir jedan Aleksinčanin.

U tajnosti Sprema novo iznenađenje Meštani Aleksinca rekli su nam da ovo nije kraj Isajlovićevih radova na tamošnjem Novom groblju. Rekao je da uskoro planira da tamo uradi još jedno delo za svog života, ali humano. Ne otkriva se šta, a zbog njegove šaljive naravi ljudi se pitaju da li se šali ili će stvarno učiniti nešto što će značiti mnogima.

Tako su mnoge pojedinosti o Isajnaploviću, čak i za ljude koji žive blizu njega - prava nepoznanica. Ipak, ono u šta su se svi uverili jeste da je vrlo uspešan i sposoban poslovni čovek.

Suzana Trajković