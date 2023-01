TUGA! OTAC BOLESNOG DEČAKA ZAPLAKAO U EMISIJI UŽIVO: Taman je ozdravio, a onda se bolest vratila! Višnja će spasti brata Miloša

Lekari su prošle godine malenom Milošu Ćelapu (7) ustanovili akutnu limfoblastnu leukemiju. Mislili su da su pobedili neprijatelja, ali bolest se vratila. Spas je sada u transplantaciji, koja će se raditi u Italiji. U Puls Srbije uključio se Milošev otac Nemanja Ćelap.

foto: Kurir televizija

- Miloš je trenutno stabilno. Imao je temperaturu i nalazi se u tiršovoj. Trebalo bi uskoro da se počne sa imunoterapijom, a onda da se radi transplantacija. Što se tiče donora, dobra vest je da je to njegova rođena sestra Višnja. Pitali ste zašto transplatacija, pa zbog toga što je to posle hemoterapije jedina opcija. Ako se bolest vrati posle hemoterapije jedina opcija je transplatacija koštane srži - kaže Ćelap.

Dodao je da su njegova iskustava iz Italije u kojoj će se izvršiti transplatacija pozitivna.

foto: Budi human

- Iskustva iz Italije su dobra. Iz celog sveta dosta ljudi odlazi tamo. Ispisali smo Višnju iz škole, ne ide na treninge, jer je za transplataciju potrebno da bude odmorna i zdrava. Višnja i Miloš sa deca, ali su nažalost u prethodne dve godine prerano odrasli. Oni o ovome uopšte ne pričaju kao o nečemu strašnom. Sestra će da spasi brata i to je to - rekao je otac hrabre devojčice i njenog brata, koji vodi tešku borbu, dostojanstveno i stoički:

- On je trenutno ušao u taj program i to smatra nekom misijom koju mora da ispuni. Najgore je to što mu se vratila bolest. Mi smo deset meseci živeli sasvim normalno i jako teško mu je palo što se bolest vratila. Ali svestan je da će sve biti u redu, jer su lekari rekli da ta transplantacija uglavnom prođe dobro

Na pitanje kako se on nosi sa situacijom, rekao je da postoji samo jedna opcija:

- Nemate nikakav izbor. Morate da budete jaki i da se držite zacrtanog cilja. Ljudi su jako lepo reagovali preko fondacije Budi human Aleksandra Šapića. Ima mnogo humanih osoba i iznenađen sam da ima toliko ljudi koji su spremni da pomognu.

