PACKE: SPC kritikovala vladiku Grigorija zbog stava da vernici treba da praktikuju jogu

Jedna objava na Instagramu pokrenula je neslaganje u SPC. Nakon što je episkop diseldorfski i nemački Grigorije vernicima poručio da mogu praktikovati jogu jer je dobra za telo i čoveka uči strpljenju, SPC je brzo reagovala i saopštila da se taj dalekoistočni kult može zameniti mnogo zdravijim pilatesom, kako se ne bi izgubile blagodati božje!

- Iskreno govoreći, o jogi u duhovnom smislu stvarno ne znam ništa. Jedino što znam i što sam se raspitao kod lekara i fizioterapeuta je to da joga stvarno daje neke vežbe koje su vrlo korisne za ljudsko telo. I ono što sam čuo od ljudi koji su se time bavili na nekom samo fizičkom nivou, ne na duhovnom, jeste to da se čovek može naučiti strpljenju, vežbe iziskuju dugotrajni trud, strpljenje i rad. Prema tome, ako ste dobar hrišćanin, ukorenjen u svojoj tradiciji, možete na fizičkom planu da vežbate i te vežbe. Moje je to mišljenje - kazao je vladika Grigorije na Instagramu, gde ima 165.000 pratilaca i gde je vrlo aktivan.

Na to SPC saopštava u vezi sa „aktuelnim promocijama kultova dalekoistočnog porekla i raznoraznih gurua i njihovih praksi“, u koje spada i joga, a „u čiju se afirmaciju, nažalost, uključio i jedan srpski pravoslavni episkop“.

- S obzirom na činjenicu da se bitne informacije o jogi dobijaju već na prvoj godini osnovnih studija bogoslovskih nauka u okviru predmeta Istorija religije, niti jedan svršeni student ili čak doktor bogoslovskih nauka ne može osnovano tvrditi da nema nikakva saznanja o jogi - počela je SPC, pa nastavila:

- Sveti sinod Atinske arhiepiskopije je 2015. saopštio da je „joga apsolutno nespojiva s pravoslavnom hrišćanskom verom i da joj nema mesta u životima hrišćana“. Čak i da prihvatimo tezu da jogi vežbe mogu da se posmatraju sasvim neutralno ukoliko nisu povezane s religijskim porukama - ako bi tako nešto uopšte bilo moguće, jer sekvence telesnih vežbi u jogi predstavljaju upravo religijske poruke (čuveni pozdrav suncu je klasičan primer politeističke religijske poruke upakovane u sekvencu fizičkih vežbi) - postavlja se jednostavno pitanje: zašto najveći broj jogi vežbača odbija da zameni joga vežbe alternativnim sistemima telesnih vežbi (poput pilatesa), koji, prema nekim istraživanjima, imaju daleko veću učinkovitost na telesno zdravlje? Razlog je sasvim jasan - izvođenje vežbi joge je i te kako povezano s duhovnošću, konkretno s metodama umne meditacije koje su karakteristične za Daleki istok.

Srpska crkva navodi i da je Sveti Sofronije Saharov, koji je praktikovao jogu u mladosti, pisao potresna pokajna svedočanstva „da svakom bude jasno ne samo da je praktikovanje joge nespojivo s pravoslavnim hrišćanstvom već i da takvo praktikovanje nosi ogroman rizik od gubitka blagodati božje“. J. S. S.

Vladika Grigorije Istrgnut sam iz konteksta foto: TV Hram Nakon što se digla velika prašina, vladika Grigorije je objavio da neretko njegove reči budu pogrešno interpretirane, te je, kako ne bi bilo nesporazuma, naveo: - O jogi u ovom videu govorim isključivo kao o fizičkoj vežbi, bez praktikovanja njenih duhovnih dimenzija. I jedino kao fizička vežba, lišena spiritualnih elemenata, joga je dopustiva za mene kao hrišćanina. Svaki pokušaj da se ovaj video iskoristi kao svojevrsni vid moje saglasnosti za praktikovanje joge na dubljem, duhovnom planu i izvan okvira koje sam upravo naveo - nedobronamerno je izmeštanje mojih reči i stavova iz konteksta. I još nešto bitno: ne smemo smetnuti s uma da svaki čovek snosi odgovornost za sopstveni život i postupke, te da niko ne može preuzeti na sebe odgovornost za tuđi život i dela, pa to ne mogu ni ja uraditi.