NE DERI SE VIŠE BRE! Štitite tezgu, jer kad neko ode kod gurua nećete imati kome da uzimate pare: BURNA POLEMIKA TEOLOGA OKO JOGE

Dok se vernici Srpske pravoslavne crkve ovih dana okupljaju oko tri velika praznika, Krstovdana, Bogojavljenja i Svetog Jovana, Sveti arhijerejski sinod trese razdor.

Povod za ovo jeste obraćanje episkopa dizeldorfskog i cele Nemačke, vladike Grigorija koji je na svojoj instagram stranici preporučio jogu kao vid vežbi za telo.

SPC je odmah reagovala, navodeći da je "joga fundamentalno učenje religije hinduizma, da kao takva ima različite škole, grane, pravce i stremljenja", te da nije jedna od vrsta fitnesa. I mada je potom vladika Grigorije pokušao da se odbrani rekavši da su njegove preporuke istrgnute iz konteksta, polemika se samo rasplamsala.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije gostovali su Miloš Stojković teolog i Milan Nikolić, filolog i novinar, a razgovor se ubrzo pretvorio u žestoku raspravu koja je dovela do usijanja.

Teolog je najpre povšenim glasom uputio zamerku voditeljima zbog uvoda koji su napravili rekavši da su izgovorili glupost.

foto: Kurir televizija

- Nikakav razdor ne trese Srpsku pravoslavnu crkvu niti Sinod. Sramota je da to kažemo. Molim vas da se ispravite. Crkva je Hristova i postojaće i sada i posle nas. Time ste vi pokazali da ne poznajete funkcionisanje crkve. Crkva je saborna! U njoj postoje različita mišljenja, ali nikada nije dolazilo do razdora ni do potresa - insistirao je Stojković.

Stojković je revoltiran načinom na koji se teolog obratio i nakon par upadica istakao da nije problem u jogi već u dva sukobljena stanovišta unutar SPC.

foto: Kurir televizija

- Prvo, nikakva joga nije napravila razdor. Vladika Grigorije je to preporučio u kontekstu fizičke vežbe i to nije ni u kakvom ozbiljnijem kontrastu sa pravoslavljem. Taj deo sveštenstva protiv Grigorija, na njegovom čelu je vladika Irinej Bulović. On već dugo ima na svom nišanu vladiku Grigorija i to je ta najzadrtija struja u SPC. Ona se protivi bilo kakvom otvaranju prema savremenom svetu ne bi li malo bolje taj svet razumela i napravila kvalitetniji dijalog i sa svojim vernicima, ali i sa onima to nisu - rekao je Nikolić.

Stojković je nastavio u povišenom tonu, naglašavajući kako upražnjavanje joge nije u skladu sa pravoslavljem:

- Joga je izrazito i jasno vid hinduističke i budističke molitve. Svi koji kažu drugačije ne poznaju suštinu. Svaki čovek ima slobodu, ne mora da bude pravoslavan ako neće. Ali ne smeju ni naša prava da se ugrožavaju. Mi svojim vernicima kažemo da onaj koji veruje u pravoslavne vrednosti ne treba da ide na jogu. Mi kao većina smo ponosni što postoji episkop kao što je Irinej Bulović koga ste vi uvredili - rekao je teolog.

foto: Kurir televizija

Sagovornici su počeli jedan drugom da upada u reč, a tenzija među njima je primetno rasla.

- Sramota je vas voditelja da dozvolite da se vređa jedan srpski episkop - vikao je teolog.

Nikolić je takođe povisio glas i došlo je do oštre prepirke.

Nikolić: Ne možete da pričate 20 minuta.

Stojković: Ne možete vi da vređate većinu u ovoj zemlji.

Nikolić: Ma šta me briga što je većina!

foto: Kurir televizija

Stojković: Eto vidite tu je problem, vi kršite prava većne.

Nikolić: Većina je tu da štiti manjinu! Dosta više! Jel može on da ućuti malo! Isključite mu bubicu.

Stojković: Ne može on da vređa pravoslavnog episkopa!

Nikolić: Ajde ne deri se više bre!

Stojković: Nemoj ti meni da pretiš!

Nikolić: Štitite svoju tezgu, jer kad neko ode kod gurua nećete imati kome da uzimate pare.

Stojković: Vi uzimate pare da promovišete razvratne vrednosti, Vi lično!

Nikolić: On nije funkcionalan za TV emisije, nemojte ga više pozivati!

foto: Kurir televizija

Situacija se nakon intervencije voditelja malo smirila, a sagovornici su do kraja ostali verni svojim stavovima. Stojković je odlučno zatupao stav da pravoslavni vernici ne treba da praktikuju Jogu i da sveštenstvo i episkopi imaju pravo da to vernike savetuju, kao i da u crkvi nema nikakvog razdora, već da se odluke donose u sabornosti.

Nikolić je ocenio da crkva mora biti otvorenija prema savremenom svetu i da se ne može mešati u svaki segment privatnog života ljudi u šta spada i način na koji žele da vežbaju.

