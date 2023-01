U SUSRET SVETOSAVSKOJ NEDELJI: Bogat program u Srpskom kulturnom centru "Sveti Sava" u Subotici

Svetosavska nedelja uveliko kuca na vrata, a u Srpskom kulturnom centru “Sveti Sava” u Subotici već uveliko teku pripreme. Svečani početak je 21. januara, a na ovogodišnjem repertoaru će se naći mnoštvo zanimljivog sadržaja poput izložbi, muzičke večeri, tribina i mnogih drugih. U razgovoru sa Miletom Tasićem, predsednikom UO SKC “Sveti Sava” u Subotici, saznali smo šta nas to očekuje tokom Svetosavske nedelje.

“Tačno sedam dana pred Svetoga Savu, dakle 21. januara započinje Svetosavska nedelja i kako je to bilo pre trideset i jednu godinu, tako će i ove godine započeti sa jednom prekrasnom izložbenom postavkom. To je izložba učenog, akademski obrazovanog slikara iz Beograda, Predraga Peđe Miloševića, koji je sam izrazio želju i zahvalnost jer mu je ovo najcelovitija postavka. On pripada grupi onih najvrednijih savremenih slikara. Drugog dana, 22. januara, akademik Vasilije Krestić predstaviće svoja izabrana dela. To je jedan veliki izdavački poduhvat.

Trećeg dana, ugostićemo Gorana Petrovića. On je pre dva dana dobio nagradu “Beogradski pobednik”, književnu nagradu i to od respektibilnog žirija. Takođe, očekuje nas duhovna tribina kao i muzičko veče gde će nastupiti trio na gitarama. Petog dana imamo naravno svečanu akademiju kada mi proslavljamo svoju slavu Svetoga Savu, uz hor Srpskog kulturnog centra, učenike Muzičke škole i lomljenje slavskog kolača. Sve u svemu, posetioce očekuje bogat repertoar i ovim putem ih srdačno pozivamo da nas posete u narednim danima” izjavio je Mile Tasić, predsednik UO SKC “Sveti Sava” u Subotici, za Subotica živi.

