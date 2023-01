ZA OVE POSLOVE PLATA JE I DO 4.000 EVRA I TO S TROGODIŠNJOM ŠKOLOM! Srbi neće na te zanate, a nude se SUPER PRIMANJA (FOTO)

Konobar, kuvar, pekar, mesar, vozač, auto-mehaničar, vodoinstalater, varilac samo su neka od deficitarnih zanimanja u Srbiji za koja nisu potrebne visoke škola, a za kojima poslodavci vape i te radnike su spremni debelo da plate!

Primera radi, određeni poslodavci za vodoinstalatera nude 240.000 dinara (oko 2.000 evra) platu, za električara početnu zaradu od 150.000 dinara, dok dobar majstor u auto-servisu može da zaradi i do 160.000 dinara mesečno, podaci su sa oglasa za zapošljavanje.

Vodoinstalater / Ilustracija foto: Profimedia

Analiza Infostuda, jednog od takvih oglasnika, pokazala je da je u 2022. godini deficit bio izražen i za pozicije magacionera, higijeničara, kao i da nam u velikoj meri nedostaju i građevinski radnici, vozači.

Sa manjkom kadrova na tržištu susreli su se i poslodavci koji su bili u potrazi za elektroinženjerima, diplomiranim farmaceutima, ali i advokatskim pripravnicima. Listanjem oglasa, ali i podataka koji se tiču primanja svih ovih zanimanja može se zaključiti da se početne plate za ova zanimanja kreću oko minimalca, ali da kod nekih zarada ide i do preko 200.000 dinara mesečno!

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić za Kurir kaže da su ova zanimanja i uprkos dobrim platama u deficitu jer škole i roditelji štancuju doktore, IT stručnjake, a decu niko ne da u zanatlije:

Milorad Antić foto: kurir tv

- Svi bi za kompjuter, a niko neće da prlja ruke. Veoma traženi zanati pali su u zapećak, a u njima su zarade dobre.

Neće da ustaju rano Buregdžijama 2.000 evra Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, za Kurir kaže da i pekari odlično zarađuju, ali da to niko neće da radi. - U pekarama postoje neki poslovi koji ne mogu da se rade mašinski, kao, na primer, na pravljenju bureka. Tako neke buregdžije imaju plate i blizu 2.000 evra. Ipak, retko ko hoće to da radi jer se uglavnom radi noću. Pekari već u dva-tri treba da budu na poslu, neće ljudi da ustaju tako rano - rekao je Atanacković. Burek / Ilustracija foto: KCN Printscreen

Kako Antić objašnjava, kuvar je postalo traženo i popularno zanimanje, mladi to i upisuju, dok s druge strane u pekare i mesare neće niko.

- U prehrambenim strukama u školama je slaba popunjenost. Loše je interesovanje za treći stepen, to je slepa ulica jer su posle male šanse za napredovanje, nema karijernog vođenja, usavršavanja... Takođe, zanatlije nisu poštovane u društvu. Nije toliko bitna ni plata koliko to što ljudi koji rade takve poslove nisu cenjeni u našem društvu, i to mora da se promeni. Plata za varioca, bravara na Bugarskom toku bila je 4.000 evra, a to mladi ne upisuju. Auto-mehaničari koji rade tehnički pregled zarade oko 1.000 evra, mehaničari mogu i više. Vodoinstalateri zarade i više od 1.000 evra, keramičar može u danu da zalepi 10 kvadrata pločica i uzme sto evra. I uprkos tome, retko ko bi da zasuče rukave - kaže on.

Plate za deficitarna zanimanja Zanimanje Plata Vodoinstalater 47.000-240.000 Glavni kuvar 120.000-200.000 Auto-mehaničar 46.000-160.000 Elektroinženjer 65.000-144.000 Građevinski radnik 40.000-135.000 Farmaceut 58.00-114.500 Higijeničar 43.000-112.000 Mesar 46.000-105.000 Vozač 45.000-98.000 Kuvar 39.000-93.000 Magacioner 60.000-90.000

Ističe i da nam manjka vozača autobusa i kamiona.

- Svi bi da rade za privatne firme, da budu vozači direktorima. Ali neko mora da vozi i kamion. Ta plata u Srbiji nije loša, ali je na Zapadu i do 3.000 evra. Zato nam vozači i odlaze, a mi tu radnu snagu uvozimo - kaže Antić i zaključuje da iz naše zemlje u Nemačkoj najviše ljudi radi na poslovima kao što su vodoinstalater, zidar i keramičar.

Zašto nemamo farmaceute Odlični i ambiciozni đaci Na listi deficitarnih zanimanja je posao farmaceuta. I dok bi neki poželeli posao koji nije težak, a radi se u čistom i na toplom, farmaceuti imaju drugačije ambicije, kaže Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola. - Farmaceuti su traženo zanimanje, za te smerove uvek konkuriše dosta učenika. Praksa je pokazala da su ti đaci uvek dobri učenici i da uglavnom idu na dalje školovanje. Posle srednje škole upisuju farmaciju, hemiju, biologiju, medicinu. Ne žele da izdaju lekove, žele da napreduju, da imaju bolje diplome... Apoteka / Ilustracija foto: Profimedia

Suzana Trajković

Bonus video

01:40 IMA POSLA KO HOĆE DA RADI! Radno iskustvo nije neophodno, a najviše posla ima u OVIM OBLASTIMA!