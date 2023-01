METEOROLOG OTKRIO: EVO KADA ĆE OPET PADATI SNEG U NIŽIM PREDELIMA! Vremenska prognoza za 7 dana!

Sneg koji je pao širom Srbije, pa čak i u srpskoj prestonici u petak nije se dugo zadržao na tlu, a meteorolozi već najavljuju nove snežne padavine. Iako je ova zima bila relativno topla, najavljeno je da će biti hladnije do kraja januara, sa izgledima za padavine.

Da će tako zaista i ostati, potvrđuje meteorolog Ivan Ristić.

On najavljuje da će tokom ove nedelje biti oblačno i hladno.

Najava padavina foto: printscreen

- U ponedeljak i utorak biće hladno povremeno sa kišom, na planinama snegom. U sredu i četvrtak imaćemo uglavnom suvo vreme. Od petka i u dane sledećeg vikenda ponovo će u nižim predelima biti susnežica i sneg - rekao je on. Dodaje, današnji dan biće u ovom hladnom talasu najtopliji, ali i najvetrovitiji. Ići će do maksimalnih temperatura od pet do 11 stepeni Celzijusa.

- Duvaće pojacan jugoistočni vetar poznatiji kao košava. Od utorka slabljenje vetra i postepeni pad temperature tako da će se najviša dnevna temperatura u drugom delu nedelje kretati od 0 do 5, a najniža od -1 do 3 stepena celzijusa. Tokom jučerašnjeg dana objavljeno je i da opada nivo reka u područjima koja su bila poplavljena tokom prošle nedelje. Vanredna situacija i dalje je na snazi u Leposaviću, Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prokuplju i delu opštine Kraljevo.

