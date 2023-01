LAŽOVI NISU ŽALILI PARE DA UNIŠTE KOŠTUNICU! Vučinić: Nudili mi ogromne pare da svedočim da je lider DSS NAREDIO UBISTVO ĐINĐIĆA!

Srpski političar Siniša Vučinić izjavio je u emisiji Crna Hronika da mu je svojevremeno nuđeno da za veliku svotu novca lažno svedoči proti bivšeg predsednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice.

- Imao sam jednog insajdera u DOS-u koji me je obaveštavao o svemu vezanom za Slobodana Miloševića, a imao sam drugih svojih ljudi naročito među policajcima. Ti ljudi su želeli da mi kažu sve šta vlast tada radi, kako sprovode pljačkašku privatizaciju i td - rekao je Vučinić.

Na pitanje voditeljke da li je istina da mu je nuđeno 500.000 evra da lažno svedoči protiv bivšeg predsednika SRJ Vojislava Koštunice odgovorio je potvrdno.

- To je živa istina! Nudili su mi da za te pare svedočim da je Koštunica naredio ubistvo Đinđića. Rekao sam da nemam neko visoko mišljenje o Vojislavu Koštunici. Jedino što kod njega cenim jeste što daje patriotske izjave, ali to bi bila laž da je imao veze sa Điniđićevim ubistvom tako da sam odbio - kaže Vučinić.

10. marta 2001. godine u novinama Identitet izašla je njegova izjava usmerena protiv tadašnjeg premijera Srbije, zbog čega je imao problema, jer je dva dana nakon toga Zoran Đinđić ubijen:

- Ja sam izjavio za novine identitet da Đinđiću preti ubistvo. Zoran Đinđić je ubijen 12. marta, a to je izašlo 10. marta. Stajalo je u naslovu: "Vučinić: Zoran Đinđić ako se ne preda narodu, narod će ga vrlo brzo likvidirati." To sam rekao. Da je Điniđič bio pametan, da me je poslušao, verovatno bi danas bio živ. Nisam ni za čije ubistvo.

