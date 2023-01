ZA PROMENU KLIME POTREBNI SU OVI PARAMETRI! Stevančević: Ne postoji način da dokažu globalno zagrevanje, KLIMA OSTAJE ISTA

Talas ekoloških problema i protesta u zemlji doneo je i povećan broj političkih opcija koje se predstavljaju kao partije koje se bore za očuvanje životne sredine. Ipak, pod zelenim političkim plaštom u Srbiji danas stoje i najrazličitije opcije koje ne odaju utisak samo borbe za zaštitu prirode.

Bitno je razlikovani prave od pokreta koji koriste talas pojačane ekološke svesti ljudi kako bi uzeli neke glasove u biračkom telu.

Milan Stevančević, inžinjer telekomunikacija i eletronike gostovao je u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV, i u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević razgovor započeo fokusom na heliocentričnu nauku, koja je, kako je naglasio u sukobu sa meteorološkom naukom.

- Ne postoji veza između klimatskih promena i ekologije. Ali postoji veza između politike i ekologije. U svim dosadašnjim teorijama zavere koristi se važeća meteorologija koja je napsiana pre 2.500 godina, koliko tumača toliko i istina. Normalno, ako je tumač na političkoj funkciji, njegovo tumačenje je istinitije - započeo je Stevančević, nazvavši meteorologiju pogodnom za manipulaciju.

- Pojavljuje se heliocentrična magnetna meteorologija, 2006. godine, koja je u suprotnosti sa važećom meteorologijom i bazira se isključivo na matematici i prirodnim silama. U svetu nauke postoje samo dve sile: elektormagnetna i gravitaciona. Što znači da važeća meteorologija koja se bazira na fizici atmosfere, nema nikakve šanse da se takmiči sa elektromagnetnim principom, a to je osnova svih pojmova, jer Sunce zrači elektromagnetno - rekao je.

Sponu teorije zavere i ekologije, prokomentarisala je voditeljka Lazarević, koja je pitala sagovornika za mišljenje.

- To je zloupotreba položaja i kosi se sa svim matematičkim proračunima. Ne postoji način da dokažu da postoji globalno zagrevanje. Klima ostaje ista, a to nije promena temperature! Za promenu klime, potrebna su dva parametra: snaga sunčevog električnog polja po jedinici površine, i promena ugla nagiba ose rotacije - rekao je Stevančević.

Što se tiče kampanje zelenih stranki u svetu, poruka za očuvanje sredine i velikih političkih akcija po ovom pitanju, Stevančević je naglasio da treba razdeliti nauku sa politikom.

- To su sve poruke straha nacije i naroda da bi poterali svoje pozicije. Ne treba mešati ekološke pokrete sa naukom, nego sa politikom. Sve su to priče da obmanu narod! - naglasio je.

- Priče oko termoelektrana su priče da se narod obmane! CO2 je veoma koristan gas! Njega i biljke koriste! Da bi neko rekao da je zagađen vazduh, on mora da zna sastav vazduha. Nisu problem čestice kiseonika i Co2, nego gvozdene čestice. Košava je kiseonički vetar! Ona čisti vazduh. Poslednje što su rekli da je Beograd broj jedan po zagađenosti u svetu! To je bezobrazluk i nepoštovanje matematike i svih normi i zakona prirode. Ljudi koji nemaju šta da kažu u nauci smišljaju pošasti - ispričao je on.

