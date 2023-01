ON JE BIO KRIMOS, A JA PROTOTIP SPONZORUŠE! Sindi je bila najveća Giškina ljubav, evo kako izgleda FATALNA PLAVUŠA izgleda sad!

Jelica Matić Sindi u žižu javnost je dospela nakon što je započela vezu sa poznatim beogradskim kriminalcem Đorđem Božovićem Giškom, a nakon toga bila je verena i za nekrunisanog kralja zvezdarskog podzemlja Dejanom Marjanovićem Šabanom.

Sindi je pre nekoliko godina otkrila o periodu kada je bila u ljubavnoj romansi sa Giškom, za koga kaže da je bio "vanserijski šarmantan", navodeći tada da ju je "kupio sa pet rečenica".

"Malo je trebalo, pa da pristanem da me odveze kući. Izašli smo ispred kluba. Prilazi fići, džentlmenski otvara vrata. Ja prilazim i on se smeje: 'Ma ložim te. Samo da vidim kako reaguješ na fiću'. Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili zaista sa mnogo stila", pričala je Sindi pre nekoliko godina i dodala:

"Loše kopije su iskrivile sliku onoga što smo bili mi".

Ranije se na stranici "Legende devedesetih" na Fejsbuku pojavila fotografija Giške i Jelice, a na kojoj je tadašnji zaljubljeni par pokazao koliko se voli.

Jelica je u jednom intervjuu ranije rekla da je bila veliki patriota i poliglota, kao i da je iza nje jedino ostalo iz perioda devedesetih jedan "trećerazredni" film u kojem je glumila glavnu žensku ulogu.

O njoj se priča da se u međuvremenu se oprobala kao model, da se udala, rodila decu. Sindi danas radi kao art direktor hotela "Barradas Parque". Živi na relaciji Beograd - Milano - Punta del Este.

Pogledajte kako danas izgleda ova Jelica Matić Sindi.

1 / 3 Foto: instagram Sindi Jelica

Kurir.rs/Mondo