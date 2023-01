MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA IVICA DAČIĆ U INTERVJUU ZA EURACTIV Koliko smo blizu ili daleko od uvođenja sankcija Rusiji...

Očigledno je da će rat u Ukrajini i u ovoj godini najviše da utiče na prilike u Evropi, pa i kod nas. Taj rat je u našoj neposrednoj blizini, pri čemu su u sukobu dva nama veoma bliska naroda i prijateljske države, rekao je za Euractiv Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, naglašavajući da je za nas ipak najvažnije državno pitanje Kosova i Metohije i nastavak intenzivnih razgovora sa svim međunarodnim predstavnicima o budućim rešenjima.

Ključni prioritet

Dačić ukazuje na složenost procesa u kom smo kao zemlja izloženi velikim pritiscima, kako zbog nekih rešenja, tako i zbog dinamike dogovaranja. To je naš ključni državni prioritet i što se nas tiče, pred sobom imamo isključivo svoje ciljeve i svoje interese, za koje sam siguran da će nas dovesti do najboljeg mogućeg rešenja, istakao je Dačić.

- Mi smo od početka posvećeni dogovaranju putem briselskog procesa, čiji je pokrovitelj i učesnik Evropska unija. To vidimo kao jedini način da dođemo do kompromisa i do rešenja koja će važiti dugoročno - objasnio je Dačić i dodao da samo u okviru tog procesa mogu da se pronađu rešenja koja će biti fer, kompromisna i dugoročna.

Svi dobro znaju da je Srbija potpuno okrenuta tom procesu, da smo konstruktivni i odgovorni, istakao je Dačić i naglasio „razume se da štitimo sve vreme svoje državne interese, kao i da nikada nismo bili uzrok zastojima i blokadama procesa. To je uvek dolazilo od Prištine“.

Nije nam u interesu

Evropski parlament nedavno je opet zatražio da se Srbija uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. Na ovaj način Evropski parlament je istakao važnost potpunog usklađivanja s politikom sankcija protiv trećih zemalja i izrazio žaljenje zbog kontinuirano niskog nivoa usklađenosti Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom EU, posebno u pogledu vojne agresije Rusije na Ukrajinu. Za ministra spoljnih poslova pitanje sankcija Rusiji povezano je s rešenjem kosovskog problema.

- Osuđujemo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i tako smo glasali u međunarodnim forumima, a sasvim drugo je da li ćemo uvoditi sankcije Rusiji. To nije pitanje vremena ili nekog roka, to je stvar koja se tiče naših političkih i ekonomskih interesa. Njima se isključivo rukovodimo kada tretiramo pitanje sankcija Rusiji. Ukoliko se nešto bude promenilo na štetu interesa Srbije, onda će i naša odluka tome da se prilagodi, jer ćemo u svakom trenutku dobro proceniti koja je odluka najbolja za našu ekonomiju, za naš položaj u svetu i pre svega šta je najbolje za građane Srbije - podvukao je Dačić.

U ovom trenutku, i ne samo sada već još od 2014. godine i krize na Krimu, kada su EU i Zapad uveli sankcije, Srbija se njima nije priključila, zato što smo i tada i sada procenili da to ne bi bilo u našem interesu, pojasnio je Dačić, još jednom apostrofirajući da kao što je tada to bila dobra odluka, ona je to i danas za našu zemlju.

foto: ADRIA MEDIA GROUP

foto: ADRIA MEDIA GROUP