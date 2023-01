ZAR SE OVAKO DOČEKUJU STRANI TURISTI?! Svetski influenser došao da vidi Beograd, a bahati taksista nas zbog ovih reči OBRUKAO SVE

BEOGRAD - Čitalac Kurira zgrozio se nad ponašanjem i rečnikom jednog beogradskog taksiste kod nekadašnje Glavne železničke stanice, u centru grada, na Savskom trgu.

Neprimerenim rečnikom obrukao je sve svoje kolege među kojima je, srećom, većina onih koji svoj posao rade besprekorno - prijatni su, na usluzi i uz naplatu po startu i kilometraži.

Čitalac je bio taj koji je redakciji Kurira poslao video-snimak poznatog influensera iz Australije koji je, kako kaže naš čitalac, "došao da izveštava sve najbolje o našoj državi i Er Srbiji a kog su, kad je došao na najbližu stanicu da uzme taksi, pojedini taksisti oterali".

Reč je o Džošu Kejhilu, svetski poznatom influenseru za avio-kompanije.

Inače, na snimku mladog Australijanca čuje se kako ih na engleskom pita za vožnju do aerodroma, dok sve to snima go pro kamerom, i kolika je cena.

00:37 INFLUENSER IZ AUSTRALIJE DOŠAO DA VIDI BEOGRAD: Sva sreća pa ne razume! Bahati taksista poslao ružnu sliku iz glavnog grada u svet

U jednom trenutku na snimku se čuje kako mu najstariji među taksistima upućuje ružne reči: p*ši, k... i to mu govori čak dvaput. U poslednjoj sekundi snimka čuje se i dobacivanje 3.000, verovatno cena koju su mu ponudili.

Ostaje samo nada da nije razumeo ni reči srpskog jer ovo sasvim sigurno nije slika koju bi Beograđani želeli da pošalju u svet.

Kurir.rs