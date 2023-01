U OVIM MESTIMA U SRBIJI ĆE PASTI NAJVIŠE SNEGA! Meteorolog objavio prognozu do KRAJA JANUARA: Zna se i kada prestaje da pada

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je detaljnu prognozu za naredne dane na svom Fejsbuk profilu.

- Narednih dana očekuje se sneg i formiranje manjeg snežnog pokrivača. Srbija je od danas pod uticajem visinskog ciklona, koji se svojim centrom premešta iz Tirenskog mora u Jonsko, a istovremeno se u Jonskom moru u prizemlju formira ciklon. Pad vazdušnog pritiska uvod je u promenu vremena. Pod uticajem ovih ciklona, Srbiju će zahvatiti sistem sa snegom, a nad našim područjem očekuje se i hladna vazdušna masa - napisao je Đurić i dodao:

foto: Kurir TV, Beta Ana Slovic, Ilustracija

Prema njegovim rečima u petak i tokom vikenda visinski ciklon sa Jonskog mora izmestiće se svojim centrom iznad Balkanskog poluostrva i nad Srbijom, dok će se ciklon u prizemlju sa Jonskog mora premeštatai preko Grčke i Egejskog mora ka Crnom moru.

foto: Nemanja Nikolić

- Ovakva sinoptička situacija usloviće da nad našim područjem kruži vlažna i hladna vazdušna masa. Na visini će preovladavati istočno i jugoistočno strujanje, pa će se oblaci i sneg stizati sa istoka i jugoistoka, dok će u prizemlju i u nižim slojevima atmosfere preovladavati severozapadno strujanje. Iako će na visini biti prisutan ciklon, u prizemlju se očekuje porast vazdušnog pritiska - piše meteorolog:

- Dakle, u petak i tokom vikenda u Srbiji će biti oblačno i hladno sa snegom, a na istoku i severoistoku Srbije može biti i susnežice. Na severu Vojvodine i na jugu Kosova i Metohije biće uglavnom suvo. U većini nižih predela Srbije i u Beogradu formiraće se manji snežni pokrivač, manje-više oko 5 cm, lokalno i više, dok će u planinskim predelima doći do povećanjeg postojećeg za oko 10 cm. Timočka i Negotinska Krajina, delovima Banata, severa Vojvodine i Kosova i Metohije mogu ostatati bez snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura biće oko 0°C, a maksimalna dnevna od 1 do 3°C, na istoku Srbije i na jugu Metohije do 5°C. Temperatura u Beogradu kretaće se uglavnom oko 1°C.

Navodi i da u nedelju tokom dana sledi slabljenje padavina, do kraja dana i večeri i prestanak.

- U ponedeljak u Srbiji će biti suvo i prohladno sa sunčanim intervalima, uz slab jugozaapdni vetar. Maksimalna temperatura biće od 2 do 5°C, u Beogradu do 3°C. Početkom sledeće sedmice veoma snažan ciklon premeštaće se sa severa Evrope ka istočnoj i on će perifernim delom zahvatiti i Srbiju, a hladni front u sklopu njega obodnim delom preći će preko Srbije, tako da će sa severoistoka i severa prodrazi i hladna vazdušna masa.

foto: Nemanja Nikolić

U noći ka utorku u severnim, a u utorak i u ostalim predelima Srbije očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, prolazno uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće u neznatnom porastu, a po prodoru hladnog fronta u padu, uz jak severozapadni vetar. Nakon pada u ponedeljak, u utorak sledi porast vazdušnog pritiska, pa će u sredu biti suvo, ali u četvttak će još jedan identintičan sistem pogoditi Srbiju, uz prolazne i slabe padavine.

- Prema trenutnim prognozama nakon 5. februara ojačaće termički visinski greben, uz priliv tople vazdušne mase sa Mediterana, dok će u prizemlju biti prisutan anticklon, uz visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti suvo, stabilno i toplije, uz maksimalne temperature od 5 do 10°C, dok se u jutarnjim časovima očekuju magla i slab mraz - navodi Đurić i dodaje:

- Iako nas narednih dana očekuje vreme u skladu sa kalendarom, iako će biti snega, one prave zime nema na vidiku, osim na planinama koje imaju idiličnu zimsku sliku sa i više nego dovoljno snega, a planinski centri na većim visinama sa prethodnima nežnim padavinama obezbedili su zasigurni prirodni snežni pokrivač u narednih mesec i po dana.

foto: Nemanja Nikolić

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5°C, one će u narednom periodu biti u skladu sa kalendarom. Do kraja januara i tokom prvih dana februara vreme će u potpunosti biti u skladu sa kalendarom, da bi nakon 5. usledilo otopljenje.

