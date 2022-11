"MI SMO KRIVI! 30 GODINA ĆE NAM TREBATI DA NAĐEMO ZAMENU ZA FOSILNA GORIVA" EVO koja su PREDVIĐANJA KLIMATOLOGA za 2100. godinu

Prema novom izveštaju Svetske meteorološke organizacije, agencije Ujedinjenih nacija, dinamika uzajamnog jačanja zagađenosti i zagrevanja planete imaće posledice na klimu, zbog kojih će patiti milioni ljudi. O tome koje su pretnje po budućnost planete govorili su voditelji emisije Puls Srbije i Vladimir Đurđević klimatolog.

foto: Kurir tv

- Imamo dva puta ispred sebe. Jedan donosi mnogo problema, a drugi manje. Vreme naše odluke je skraćeno. Trenutni ekstremi koji se dešavaju su ozbiljni. Dolaze od poplave i ekstremnih padavina u proteklim periodima. Sedam milijardi evra smo izgubili tokom suše iz 2012, i tokom poplava koje su nas zadesile. Pored finansijskih posledica tu su i zdravstvene posledice. Zabeležena je povećana smrtnost kod osoba iznad 65 godina, tokom toplotnih talasa - rekao je Đurđević i podsetio na prethodno leto koje je bilo jedno od najtoplijih u poslednjih deset godina.

foto: Kurir tv

Na pitanje voditelja da li su klimatske promene rezultat čovekovih aktivnosti, a ne posledica prirodnih promena u atmosferi, Đurđević je potvrdio da su to zaista rezultati naših delovanja i da će logičan sled tih promena dovesti do povećanja temperature na Zemlji za 1,4 °C do 5,8 °C.

foto: Kurir tv

- Zagađenje kojem svedočimo ovih dana je rezultat sagorevanja fosilnih goriva, nafte, gasa, putem kojih emitujemo sve u atmosferu. Tu su ključne i PM čestice koje su direktni produkt sagorevanja ulja, nafte i gasa. Ugljen dioksid koji dodajemo u atmosferu zagrevamo i planetu i zagađujemo vazduh- rekao je Đurđević i najavio da će rešenje za ovaj problem biti nekorišćenje goriva, i adekvatna zamena, ali i da je to moguće ostvariti tek za 30.godina.

Kurir.rs

