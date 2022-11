8 LINIJA GRADSKOG PREVOZA MENJA TRASU: Ovo je detaljan spisak izmena za vikend

do nedelje do 21 sat

Tokom održavanja trke "Nagrada Beograda 2022" – Memorijal Mirko Butulija na prostoru kod Poslovnog centra "Ušće", od subote, 5. novembra, od ponoći do nedelje, 6. novembra, do 21 čas doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila javnog linijskog prevoza će se za vreme održavanja manifestacije kretati izmenjenom trasom.

Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se u navedenom periodu, umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u oba smera, kretati Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 27E i 35 će se, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće, kretati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa "Novi Beograd /Blok 20/".

Linije javnog prevoza 60L će u vreme održavanja manifestacije saobraćati u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)" sledećom trasom: – Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa ove linije koristiće redovnu trasu linije 60.

Autobusi će koristiti postojeća stajališta linija javnog gradskog prevoza na izmenjenoj trasi.

