BRUTALNO MUČILI PSA: Životinja je vezana tako da samo stoji i muči se danima, a tek kada je izgubila snagu KLONULA JE I OBESILA SE

Na društvenim mrežama pojavile su se uznemirujuće i potresne fotografije čiji je autor aktivista za zaštitu prava životinja Ivan R. Ivanović. U mestu Rakinac kod Velike Plane, pronađeno je telo psa obešenog o drvo.

Scena, sama po sebi uznemirujuća, ali istina je još potresnija, jer je nepoznati, surovi počinilac nesrećnu životinju vezao tako da može da stoji i da se muči danima, a tek kada je izgubila snagu, klonula je i obesila se. Za sada nije poznato ni čiji je to pas ni ko je počinilac, ali sadistično iživljavanje nad životinjom probudio je strah kod meštana. Zlostavljanje, mučenje i ubijanje životinja u Srbiji je krivično delo.

Ivan Ivanović koji je napravio fotografije ubijene životinje uključio se u emisiju Puls Srbije.

Kao najproblematičniju stvar istakao je to što slučaj niko nije prijavio

- Najgore je što to niko nije prijavio. Pozvali smo policiju koja je uradila forenziku. Da to niko nije video niko ne bi saznao kakav je odnos prema životinjama u Srbiji. Dok se to ne podigne na neki veći novo uglavnom niko ne reaguje. Najveći porblem imamo da nateramo službe da izađu na teren. Ako i izađu onda tužilaštvo to uglavnom odbija. Kažu to su samo psi i sve staje.

- Nama je u većini prihvatilišta zabranjen pristup. Juče sam bio u Staroj pazovi i tamo je situacija katastrofalna. Nemaju gde da spavaju, pas kome je izbijeno oko, koji umire među drugim psima. Ogromna bojazan je što se to vrši bez NVO sektora. Ti isti inspektori su 10 godina unazad to radili i govorili da je sve u redu.

