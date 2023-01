"CENA STRUJE U SRBIJI NAJNIŽA U EVROPI" Stručnjaci: Štednja urodila plodom, realan dolazak stranih investitora! PREGURAĆEMO ZIMU

Pre januarskog poskupljenja struje, struja je za domaćinstva i male kupce poslednji put poskupela u septembru 2022. godine, u proseku 6,5 odsto, a novo poskupljenje po preporuci Međunarodnog monetarnog fonda uslediće u maju ove godine, takođe u proseku za osam odsto.

Na temu struje i energenata govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta "Singidunum" i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

foto: Kurir televizija

- Evidentno je da je cena električne energija niska što je jako važno za socijalni mir. Poskupljenje od 10 posto je stupilo na snagu, a za očekivati je da će doći do dodatnih pomeranja. Cena struje značajno zaostaje za rastom indeksa cena ostalih proizvoda. Dotok vode na hirdoelektrane je pojačan i to je najjeftiniji način proizvodnje električne energije, tako da će nam to biti pomoć da izguramo ovu zimu - rekao je Stanišić.

foto: Kurir televizija

Rabrenović smatra da je vlada donela dobar paket mera i da se narod u velikom broju odazvao na pozive na štednju što je ocenio kao pozitivno.

- Te uštede su značajne. Treba pohvaliti mere države jer se država nije opredelila za pritiske već za suptilne podsticaje na štednju i u svakom mesecu unazad smo poprilično uštedeli. Jako je dobro da se štedi. Cena struje u Srbiji jeste najniža u Evropi. To je mera i socijalne politike, ali i mera koja privlači strane investirore. To je strategija vlade Srbije da prebrodimo krizu pred nama. To je samo jedna od mera, a imamo i niz drugih, koje su sve zajedno deo jednog dobrog paketa - konstatovao je Rabrenović.

