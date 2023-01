SAZNAJEMO: ZORANA MIHAJLOVIĆ JURI PARE I SARADNIKE ZA SVOJU NOVU STRANKU?! Evo koji joj je PRVI KORAK! Smislila i IME?

Zorana Mihajlović, bivša ministarka rudarstva i energetike, posle tri meseca pauze rešila je, navodno, da se politički aktivira, a prvi korak ka tome jeste sajt koji namerava da uskoro lansira - zoranamihajlovic.com, saznaje Kurir od dobro obaveštenih izvora.

Mihajlovićevoj, podsetimo, zbog odluke da ne bude deo novog kabineta u Nemanjinoj 11 nije bilo pravo, što nije ni krila u javnim istupima, pa je maltene krenula đonom na dojučerašnje najbliže saradnike koji su joj i omogućili prethodnih nekoliko mandata u Vladi. Tada nije želela da otkrije čime će se baviti i da li će uopšte ostati u SNS. Kako saznajemo, ona je rešena da formira sopstvenu stranku, a uvertira za to biće sajt koji planira da uskoro lansira.

Uvertira

- Zorana je odlučna u tome da osnuje stranku i trenutno je u potrazi za finansijerima i stranim partnerima koji bi to podržali. Nije još poznato da li bi "odvukla" neke od naprednjaka i na koga još računa za potencijalnu stranku, ali uveliko radi na tome i plan je da zaokruži priču u naredna tri-četiri meseca. Sada pravi sajt zoranamihajlovic.com, na kom će iznositi svoje političke stavove, to je kao neka priprema javnosti za politički angažman - kaže naš sagovornik iz okruženja bivše ministarke.

Na pitanje s kim je Mihajlovićeva iz stranke u kontaktu, kaže da je i dalje u veoma dobrim odnosima s bivšom ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović.

- Njih dve su i dalje u kontaktu, ali to nikako ne znači da bi Jadranka izašla iz SNS i pridružila se Mihajlovićevoj. Zorana planira da u jednom trenutku i formalno napusti stranku, i to, naravno, uz pompu. Koliko znam, to planira da uradi javno, ali videćemo da li će zaista tako i biti - kaže naš sagovornik.

Između redova

A da je bivša ministarka rešena da se vrati u politiku, da se naslutiti i po njenim objavama na društvenim mrežama, gde prethodnih dana iznosi i političke stavove. Doskora je, podsetimo, njen Instagram profil bio pun objava iz provoda, kozmetičkih salona, sa fitnesa, te fotografija kućnih ljubimaca. Mihajlovićeva je ranije, govoreći o tome šta će raditi posle ministarske pozicije, rekla za medije da zasad pravi planove, dodajući da i dalje ima radno mesto na fakultetu, te da se priprema za novi semestar, koji počinje u februaru.

Komentar Mihajlovićeve na naša saznanja nismo dobili do zaključenja broja.

Politička karijera Deset godina u ministarskoj fotelji Mihajlovićeva je u SNS ušla 2010. godine, a prvu ministarsku poziciju dobila je 2012, kad je vodila resor energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Na toj poziciji je bila do 2014, kad je postala potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Istu funkciju obavljala je i u vladi izabranoj 2016, a potom i u sledećoj, koju je, nakon izbora Aleksandra Vučića za predsednika Srbije, preuzela Ana Brnabić. Od 2020. do 2022. bila je potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike.

(Kurir.rs)