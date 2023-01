METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ ZA KURIR TV: Otkriva šta nas čeka u februaru i da li će biti snega! Evo kad stiže pad temperature

Zima je u Srbiji tek pre nekoliko dana pokazala svoje pravo lice. Sada nas sve zanima kakvo će biti vreme u ostatku najhladnijeg godišnjeg goba. Prognoze kažu da će biti pretežno suvo narednih dana, a da se nove padavine očekuju od četvrtka; a za vikend možda i sneg.

Novinarka jutarnjeg programa Redakcija Jelena Kovačević, razgovarala je o predviđenim vremenskim prilikama za februar sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem.

Nekih ozbiljnih promena neće biti, započeo je Todorović i u nastavku ispričao šta je to što, po pitanju vremena, možemo očekivati.

- Pa, nekih ozbiljnih promena nema ni na hladnije, ni na toplije. Do četvrtka je blagi porast temperature. Sreda je najtopliji dan od 9 i 10 stepeni, utorak, sreda i četvrtak su dani u kojima će biti kiše i to kratkotrajne, a u planinskim predelima sneg, ali kratkotrajan - rekao je.

Za petak i subotu najavio je blagi pad temperature i to u intervalu od dva do pet stepeni Celzijusa.

- Od subote, pa nadalje je suvo, od nedelje i ponedeljka, 5. i 6. februar, kratkotrajan porast temperature, pa onda opet tamo, do sredine februara meseca, bez značajnih zahlađenja i bez otopljenja - ispričao je Todorović.

Kad je reč o padavinama, Todorović kaže da će biti pretežno suvo.

- Povremena naoblačenja sa nekim kratkotrajnim padavinama i to eventualno u noćnim i jutarnjim časovima. Temperature od 7. do 15. februara su temperature od -3 do +2 stepena, a maksimalne od 2 do 7 stepeni - rekao je Todorović, ocenivši ove temperature iznad višedecenijskih proseka.

- Ovo je slabo izdanje zime. Sneg se nije zadržao više od dva, tri dana. Do polovine februara neće biti ozbiljnije zime, a do kraja februara ne mogu da tvrdim šta će biti, ali mogu reći da će biti neki blagi zimski uslovi - istakao je Todorović.

