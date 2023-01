GAĐALI SU SRPSKE CIVILNE CILJEVE SAMO DA BI ISPRAZNILI SVOJE ORUŽJE: Oglasio se Šljivančanin zbog svedočenja američkog NATO pilota

Pukovnik JNA u penziji Veselin Šljivančanin reagovao je na petočasovni intervju oficira za oružane sisteme, pukovnika Majka Petruka, koji je otkrio da je NATO za prva tri dana bombardovanja Jugoslavije uništio najbitnije mete, a da je sve nakon toga bilo "da se Srbima očita lekcija". Šljivančanin navodi da je ovo zapravo priznanje da je NATO radio pogrešne stvari!

Pilot Američkog ratnog vazduhoplovstva pukovnik Majk Petruka, koji je kao oficir za oružane sisteme (WSO) tokom agresije NATO na Jugoslaviju 1999. imao desetine borbenih letova na višenamenskom borbenom avionu F-15E, otkrio je u podkastu do sada nepoznate detalje o svojim misijama, od kojih su možda najinteresantnije greške tokom borbenih dejstava i namerno ciljanje civilnih ciljeva kao što je bio most u Grdeličkoj klisuri. On kritikuje Veslija Klarka za nerazumevanje borbene avijacije, ali i tvrdi da je odbio da gađa dve pravoslavne crkve u sprskim selima!

Šjivančanin kaže za Kurir da je ovo svedočenje američkog pilota zapravo priznanje da je NATO tokom bombardovanja radio pogrešne stvari:

- On je potvrdio naše činjenice, što je znak da mi nismo ništa lagali. Iz ovoga zaključujem da su oni bili neuvežbani, posebno avijacija, jer ih je bilo iz različitih zemalja, išli su tako, pa šta pogode pogode. Oni su uspeli da svojim raketama u toj agresiji pogode naše stacionarne objekte, aerodrome, vojne magacine, znali su tajne koordinate, ali su dosta toga radili iz svog nepoštovanja i što ih nije bilo briga, gađajući civile ciljeve samo da bi ispraznili svoje oružje. Ovaj čovek priznaje da su ih terali da gađaju verske objekte, što je jedna velika sramota - ističe sagovornik Kurira i dodaje:

- Milo mi je što on priznaje svoje greške, ali se recimo brani kad je voz u pitanju. Kao što je on odbio da gađa crkve, mogao je da odbije da gađa i voz! Oni su napali malu zemlju, koja je bila pod sanckijama, nije kupovala modernu tehniku, a oni su sa najsavremenijom opremom gađali sa ciljem da nas unište. Bilo im je bitno da ginu Srbi, te da su zato i ciljali civilne mete.

Podkast "10 percent true - Tales from the cockpit" koji se bavi temama vojnog vazduhoplovstva u poslednje tri nedelje emitovao je kroz petočasovni intervju sa Petrukom više detalja o borbenoj upotrebi američkog ratnog vazduhoplovstva i drugih NATO zemalja iznad Jugoslavije 1999. nego drugi izvori za prethodne 24 godine, piše portal "Tangosix.rs".

Petruka, čije je pozivno ime Starbejbi, priča da je u toj operaciji NATO nazvanoj "Allied Force", preko 100 najbitnijih meta uništeno za prva tri dana i da je sve nakon toga, kada je reč o izboru vojnih ili civilnih ciljeva, praktično bilo natezanje i improvizacija koja je više imala za cilj da održi momenat kampanje i njeno trajanje radi ostvarivanje političkog cilja, odnosno kako bi se "Srbima očitala lekcija", nego što je bilo potrebe za uništavanjem Vojske Jugoslavije.

Konstatuje da je Vesli Klark bio armijski oficiri i indirektno ga kritikuje za nerazumevanje borbene upotrebe avijacije. Kaže da su ciljeve koji su bili birani nakon vojno opravdanih zvali "CNN ciljevima", da su za njih namerno korišcene "glupe" Mk-82 bombe.

Petruka detaljno rekonstruiše dejstvo aviona F-15E na železnički most u Grdeličkoj klisuri prilikom kojeg je pogođen putnički voz kada je poginulo najmanje 13 civila i tvrdi da je to bila greška. Kaže da on lično nije učestvovao u ovoj misiji ali konstatuje da voz nije bio meta, već je primarna misija bilo uništenje mosta sa dve vođene rakete.

Petruka tvrdi da oficir za oružane sisteme nije mogao da vidi voz koji prilazi niti da skrene bombu sve i da je video voz na vreme budući da bi u toj fazi blizine pred udar trajektorija bombe ostala ista sve i kada bi se izvršilo najveće moguće komandovanje promene njenog napadnog ugla.

Ubeđen je da je planiranje misije krivo, da je trebalo samo pogledati red vožnje voza i da je upravo iz tog razloga dejstvo na most u Novom Sadu izvedeno u 3 ujutru zbog minimalnog saobraćaja.

