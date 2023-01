SKANDAL! DIREKTOR SREDNJE ŠKOLE IZ NOVOG PAZARA UDARIO UČENIKA PESNICOM?! Policija hitno reagovala, a postoje 2 verzije incidenta

Direktor jedne srednje škole (naziv škole i imena aktera poznati redakciji) u Novom Pazaru navodno je pretukao učenika 25. januara!

Kako Kurir saznaje, postoje dve verzije ovog incidenta. Prva je, prema našim saznanjima, da je direktor na hodniku škole lupio ćušku učeniku. Druga je, kako su preneli i lokalni portali, da je direktor u svom kabinetu đaku prvo lupio šamar, potom ga davio, a na kraju ga je udario i pesnicom u stomak.

- Roditelji nisu prijavili direktora policiji, to je uradio pedagog škole. Postoje dve verzije događaja, da je učenik dobio ćušku od direktora u hodniku, i druga verzija da je do incidenta došlo u kabinetu - otkriva izvor Kurira i dodaje da roditelji nisu bili saglasni da se nasilje prijavi.

Sa druge strane, direktor ove škole tvrdi da nije udario učenika.

- Pozvao sam učenika na razgovor, nakon što je nastavnica engleskog prijavila da se ponašao nedolično na času. Celu priču o nasilju iskonstruisao je, na osnovu navodne priče učenika, pedagog škole, koji je inače bio moj protivkandidat na izborima za direktora. Što se tiče učenika, postoje odranije određeni problemi u njegovom ponašanju, čak i dok je pohađao osnovnu školu. Nakon razgovora s majkom o njegovom ponašanju, ona nije otišla u policiju da prijavi slučaj, jer incidenta nije ni bilo, već je to učinio pedagog škole nakon pet dana od navodnog događaja - naveo je on u saopštenju i dodao da mu je pedagog škole rekao da navodni slučaj neće prijaviti ako on podnese ostavku:

- Za njega nije sporno da ja posle navodnog slučaja mogu da radim u školi, ali mu je sporno da obavljam funkciju direktora. Sve navode ispitaće policija i prosvetna inspekcija.

Iz MUP je za Kurir nezvanično potvrđeno da im je ovaj incident, koji se navodno desio 25. januara, prijavljen pre dva dana.

- Policija obavlja razgovore, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, kao i Centar za socijalni rad - rekao je izvor iz MUP.

Kako nezvanično saznajemo, dečak je prijavio pedagogu škole da ga je direktor udario u kabinetu.

- Pedagog škole je pozvao policiju, policija je obavestila tužilaštvo, koje je naložilo da se obavi razgovor s direktorom, učenikom, pedagogom i drugim zaposlenima u školi. Kad policija obavi svoj deo posla, predaće izveštaj tužilaštvu, koje će odlučiti da li ima elemenata za podnošenje krivične prijave protiv direktora ili ne - nezvanično saznajemo u MUP.

Fiksni telefon, odnosno lokal škole koji navodno pripada pedagogu ove škole, nije u funkciji. Iz Ministarstva prosvete za Kurir je rečeno da je prosvetna inspekcija upućena u školu kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru obavešteno je pre dva dana o događaju u školi:

- Nakon dostavljanja krivične prijave od strane PU Novi Pazar tužilaštvo će preduzeti odgovarajuće istražne radnje.

