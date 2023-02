BANOVO BRDO BRUJI KO JE LOTO MILIONER: A cela pijaca ga čeka da časti, među tezgama vladala prava euforija!

BEOGRAD - Na pijaci na Banovom brdu u beogradskom naselju Čukarica juče je vladala prava euforija, jer je baš ovde loto srećni dobitnik uplatio svoj tiket i osvojio neverovatnih tri miliona evra!

Prodavci i redovne mušterije na ovoj pijaci uveliko spekulišu ko bi mogao da bude novi milioner i čekaju ga, kako kažu, da časti kako i dolikuje.

Mnogo mi je drago i želim dobitniku da u zdravlju i veselju potroši novac Marija, prodavačica

Marija, radnica u trafici u kojoj je i uplaćen dobitni listić, kaže da na ovom prodajnom mestu radi od 2008, ali da do sada nikada nije izvučena sedmica. Dok se zagonetno smeška, uverava da ne zna ko bi mogao da bude srećni dobitnik, ali da ima dosta ljudi koji kod nje redovno uplaćuju loto sa više kombinacija.

- Od kada radim u ovom kiosku izvučeno je 16 šestica, ali ovo je prvi put da sam nekom donela sreću da dobije sedmicu. I loto i srećke se najviše igraju, a uplaćuju i stari i mladi. Loto dobitnik me još uvek nije posetio, ali kad god dođe, dobro je došao. Čovek je igrao po sistemu, tako da je menjao jednu cifru na listiću, što mnogi igraju, međutim on je zaista imao sreće... Mnogo mi je drago i želim dobitniku da u zdravlju i veselju potroši novac, a na njemu je da li će me častiti - sa osmehom nam je rekla stidljiva radnica trafike Državne lutrije Srbije.

Procedura je takva da se srećni dobitnik javlja i dolazi sa dobitnim listićem. Istog dana mu na račun leže osvojeni iznos.

U Državnoj lutriji Srbije za Informer navode da je pored najveće premije u ovom kolu bilo još dosta dobitnika.

- Osim izvučene sedmice, bilo je čak 17 šestica. Obično se dobitnik ne javi odmah po izvlačenju, već čeka da neko vreme prođe. Procedura je takva da nam se srećni dobitnik javlja i dolazi sa listićem, ličnom kartom i brojem tekućeg računa iz banke. Istog dana mu na račun leže osvojeni iznos. Malo je dobitnika koji žele da im se objavi ime i mi to razumemo - kaže za list Dragana Milićević, direktor marketinga Lutrije Srbije.

Najveći loto dobici do sada * 2019. više od šest miliona evra * 2010. četiri i po miliona evra * 2005. oko četiri miliona evra * 2017. tri i po miliona evra

Dobitniku se premija isplaćuje umanjena za porez od 20 odsto. Kad se odbije porez, dobitnik sedmice će odneti kući oko 2,41 milion evra. - Moram da istaknem da nam je ova godina odlično počela. Kada je loto u pitanju, isplatili smo četiri miliona evra premija. Slično je bilo pre deset godina, kada smo imali početkom godine četiri sedmice. Tako da je svaki start nove godine srećan za naše igrače, što nas raduje - kaže Milićevićeva.

Dobitnik koji je postao bogatiji za tri miliona evra, odnosno 350.616.012,50 dinara, listić je uplatio 30. januara, a osim sedmice, on je na svom tiketu imao i pogođenih čak sedam šestica, vrednih po 230.966 dinara. Igrač je uplatio sistem od osam brojeva, osam Loto Plus kombinacija i jedan Džoker broj, tako da je njegova ukupna uplata bila 990 dinara.

Šta biste uradili da osvojite sedmicu?

Boško Antić (86), penzioner - Retko igram loto, ali mi moj sin ponekad uplati neku kombinaciju. Za sada sam dobijao samo trojke. Da dobijem sedmicu, ja bih ćutao.

Milanka Bogdanović (66), travarka - Nikada nisam dobila ni dinara, mene neće pare. Kada bih dobila sedmicu, ne bih znala šta me je snašlo. Ovaj dobitnik će sigurno da se krije

Uroš Popović (22), student - Igraću sada više nego ranije. Samo što neću da uplaćujem na Banovom brdu, već u Žarkovu. Ako dobijem sedmicu, odoh na put oko sveta.

Mirjana Tasić (83), penzionerka - Kad se dobije tako veliki dobitak, ne sme da se izgubi pamet. Najvažnije je pametno potroši tu svotu i svoju porodicu zadrži na okupu.

Vojislav Stanišić (85), penzioner - Svaka mu čast, samo da potroši u zdravlju i da ne propadne, kao ostali dobitnici. Ja bih sve podelio mojoj deci, meni ništa ne treba.

Slavica Ilić (68), prodavačica - Ja neću da igram, ni sama ne znam šta bih sa tim pustim parama. A tog milionera pozivam da pazari kod mene.

Kurir.rs/Informer