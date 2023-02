OVAKO JE MILOŠEVIĆ KRIO SINA DOK SU NATO BOMBE PADALE NA SRBIJU! Ljudi ginuli, a Marko se zabavljao i išao na koncerte

Nekadašnji predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević, za vreme NATO bombardovanja odlučio je da "sakrije" svog sina Marka na veoma neobičan način.

Veliki broj ljudi i dalje se seća fotografije na kojoj je Marko Milošević bio obučen u crni kombinezon. Na levoj strani grudi nalazila se službena policijska značka MUP-a Srbije, broj 014119. Nikakvih drugih oznaka ili činova nije bilo. Fotografija je nastala u aprilu 1999. godine, a objavljena je i u knjizi njegove majke, Mire Marković, koja nosi naziv "I srce je na levoj strani".

Marko Milošević u toj uniformi nije ratovao protiv NATO pakta ili se sukobljavao sa pripadnicima OVK-a. Zapravo, u njoj je "paradirao" u Požarevcu, išao na koncerte i antiratne mitinge, a zabavljao se i u svojoj diskoteci "Madona“. Istovremeno je, takođe, radio i na izgradnji zabavnog parka "Bambilend“ u Požarevcu.

Međutim, 2000. godine u jednom intervjuu, koji je dao nakon što više nije bio na vlasti, Slobodan Milošević je izjavio da je njegov sin Marko od prvog do poslednjeg dana rata nosio uniformu i oružje. Pitanje je, kako je uopšte, Milošević mlađi tada došao do policijske uniforme i oružja, s obzirom na to da nije služio ni vojsku.

To su zvanično nedugo posle Miloševićevog intervjua potvrdili i iz Vojske Jugsolavije. Oni su demantovali da je Marko Milošević bio dobrovoljac za vreme NATO agresije, odnosno da je u tom periodu "nosio uniformu i oružje“. "Marko Milošević nije regrutovan i nije služio vojni rok. Prema tome Marko nije mogao biti u sastavu bilo koje ratne jedinice VJ kao dobrovoljac, jer je to suprotno vojnim propisima. Ne može neko biti dobrovoljac, a da prethodno nije odslužio vojni rok", naveo je tada za Blic izvor iz vrha Vojske Jugoslavije.

U tekstu koji je potom objavljen na sajtu VJ, navodi se i da je Marko Milošević, koji je rođen 3. 7. 1974. u Beogradu, zaveden u vojnoj evidenciji u vojnom odseku SO Savski venac 30. 10. 1992. godine, pod rednim brojem 511. "Vojska Jugoslavije preduzeće sve mere do kraja iduće godine da Marko Milošević bude upućen na odsluženje vojnog roka, pošto će 2001. godine napuniti 27 godina, a to je prema vojnim propisima krajnji rok za poziv u VJ", saopštila je tada Vojska Jugooslavije.

Marko Milošević je tokom bombardovanja, prema nekim nezvaničnim saznanjima, ipak bio pripadnik operativno-poternih grupa u okviru resora DB-a. A pripadnici iste grupe za Beograd bili su, kako je svojevremeno objavio Insajder, i Ljubiša Buha Čume i Zoran Šljukić Šljuka.

O vezama Marka Miloševića s kriminalnim klanom govori i iskaz svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka. On je tokom suđenja za ubistvo Zorana Đinđića pred sudom rekao da je Marko Milošević posle 5. oktobra nudio novac za ubistvo Zorana Đinđića i da je tada na inicijativu Milorada Ulemeka Đinđić dobio pojačano obezbeđenje.

Kurir.rs/Mondo