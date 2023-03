"GDE ORDINIRAŠ, BABU DA UPOZORIM" Muškarac iz Srbije otkrio šta mu je hobi i sve ostavio u čudu: Evo šta radi, ovo je BIZARNO

Trening, šetnja, video igrice, sakupljanje raznih stvari poput markica, salveta, novčanica, neki su od uobičajenih hobija. Međutim, za ovako bizaran, sigurno niste čuli.

Naime, jedan muškarac odlučio je da na društvenoj mreži podeli sa ostalim jedan jako čudan hobi koji ima, a kako tvrdi, to ga "ispunjava".

foto: Printscreen/Reddit

"Moj omiljeni hobi je čekanje po ordinacijama u bolnici, kad sam zdrav. Znam da zvuči bizarno ali mene to ispunjava, najviše volim da čekam na ortopediji jer je tu uvek puno ljudi, a pregledi su spori. Obično dok čekam ciljam da u čekaonici osmotrim introvertne osobe i sa njima forsiram razgovor ili samo buljim u njih neprestano, ponekad kada čekam u kasnim časovima i neka žena završi, ja izađem sa njom i pratim je po gradu. Kada me sestre pitaju šta čekaš ja im kažem "tu sam za iskustvo" i obično se prekrste ali ponekad me i isteraju mada to meni ne predstavlja nikakav problem pošto samo odem da čekam na drugom odeljenju", napisao je jedan korisnik Redita i izazvao lavinu komentara.

"Zašto stati na tome, gledaj tamo šta rade doktori, uzmi beli mantil i stetoskop, pravi se da si doktor", "Nemoj da ideš po ustanovama za mentalno obolele tamo te možda zadrže", "Prekvalifikovan za Lazu Lazarević", neki su od komentara.

Mnogi su naveli da je jezivo to što radi, ako su navodi uopšte istina.

"Gde ordiniraš, babu da upozorim?", "Ne mogu da verujem da ovo mora da se kaže ali nemoj da pratiš žene po gradu", bili su izričiti korisnici Redita.

"Prati povređene žene do kuće, bukvalno ga treba poslati na ortopediju sa razlogom ovog puta", "Treba ti da čekaš ispred psihijatrije, mani se ortopeda. Ali ovaj put zapravo uđi na pregled"

Većina, ipak misli da je ovaj hobi ustvari samo šala.

"E al nisi ni ti zelen, ne čekaš po covid ambulantama", primetio je jedan korisnik ove mreže.

"Batica ustvari uhodi neku od sestara, a ovo mu je za alibi kad dotera do suda da može da se izvlači na ludilo", još jedan je od komentara.

