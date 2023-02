NE SAMO ŠTO JE REGISTRACIJA POSKUPELA DO 3.000 DINARA, VEĆ SU NEKI TEHNIČKI PREGLEDI POČELI DA NAPLAĆUJU I OVO! Imaju i opravdanje

Ne samo što je registracija automobila od 1. januara ove godine poskupela od 700 do 3.000 dinara u zavisnosti od godišta vozila, snage motora i kubikaže jer su polise osiguranja skočile u proseku za 14 odsto već su i pojedini tehnički pregledi vozačima počeli dodatno da naplaćuju i do 3.000 dinara za pripremu i popunjavanje dokumentacije za registraciju vozila, i to nazvali administrativnom taksom kako bi povećali svoje prihode!

Ovo za Kurir tvrdi Darko Nikolić, predsednik Udruženja tehničkih pregleda i prodavaca obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, koji kaže da se sada tehnički pregledi u Srbiji susreću s velikim problemima.

Pristupne šifre

- Provizija od polise osiguranja je iznosila od 15 do 20 odsto do pre pet godina, što je bio minimum da bi se platio zaposleni. Ta provizija je smanjena na pet odsto, a od toga je nemoguće platiti zaposlene i poslovni prostor. Takođe, problemi s kojima se susreću tehnički pregledi i prodavci polisa obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti nastaju zbog učestalih gašenja pristupnih šifara pod kojim prodavci polisa posluju, povezani u jedinstveni sistem prodaje polisa od auto-osiguranja.

foto: Privatna Arhiva

Dešava se vrlo često da nemaju pristup sistemu za prodaju polisa, što dodatno implicira i probleme s krajnjim korisnicima usluga, to jest potrošačima, jer su dovedeni u zabludu - kaže Nikolić.

Dodaje i da se u proteklom periodu često dešavalo da vozači dovezu vozila na tehnički pregled i ne mogu sve da završe u istom danu ili na istom mestu zbog nemogućnosti da im se izda polisa osiguranja po izboru.

foto: Zorana Jevtić

- U nekim situacijama, primera radi, kada zastupaju samo jednu osiguravajuću kuću, ne može da se završi polisa uopšte. Ovakvo postupanje predstavlja narušavanje slobode tržišta i protivno je pozitivnim propisima o zaštiti konkurencije, prema našem mišljenju.

Zbog toga se pojedini tehnički pregledi gase jer im se ne isplati da rade, dok se dešava i da neki dodatno naplaćuju administrativne troškove u iznosu od 2.000 do 3.000 dinara, što, naravno, ne bi trebalo da rade, ali nemaju drugog izbora. Ti troškovi podrazumevaju pripremu i popunjavanje dokumentacije za registraciju vozila. Iako ova pojava još nije učestala, činjenica je da neki pribegavaju tome, pogotovo u manjim sredinama.

Polovnjaci iz SAD

Nikolić se osvrnuo i na novine u vezi s tehničkim pregledima i prepravkom uvezenih polovnih automobila koje predviđa Nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja. Naime, ukoliko nacrt bude usvojen, jedna od novina je i da će biti priznate prepravke na vozilima koja se uvoze kao upotrebljavana, odnosno polovnjacima.

foto: Profimedia

Udružili se Za bolji položaj i uslugu Udruženja tehničkih pregleda i prodavaca obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti osnovano je u avgustu prošle godine u Beogradu s ciljem da se popravi položaj ove delatnosti, omogući kvalitetnija i efikasnija usluga krajnjim korisnicima - vozačima, saopštili su iz pomenutog udruženja.

- Time će biti rešena problematika za dosta vozila koja do sada nisu mogla da dobiju uverenje od Agencije za bezbednost saobraćaja i kao takva nisu mogla da se registruju, a to su mahom vozila sa američkog tržišta, koja su dosta jeftinija, ili vozila s različitim modifikacijama.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

03:32 OPREZ! OVI AUTOMOBILI U SRBIJI SU NA UDARU LOPOVA! Namerno OVAJ auto deo kradu, a bez njega ne možete proći TEHNIČKI PREGLED