RHMZ NAJAVIO SNEG I KIŠU U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti oblačno, malo toplije i uglavnom suvo vreme, saopštiio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, a kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu ponegde je moguća slaba kiša, na planinama slab sneg.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od nula do četiri stepena, najviša od sedam do 12 stepeni. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak istočni i jugoistočni.

U Beogradu će biti oblačno, malo toplije i suvo. Najniža temperatura oko tri stepena, najviša oko devet stepeni. Vetar umeren, kratkotrajno i jak istočni i jugoistočni.

Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na nervno labilne osobe i srčane bolesnike. Malaksalost, smanjenje radne sposobnosti i promenlјivo raspoloženje moguće su meteoropatske reakcije.

Vreme narednih dana

U četvrtak oblačno sa kišom povremeno, a samo na višim planinama iznad 1.400 metara nadmorske visine sa snegom. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 6°C do 10°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U petak oblačno sa kišom povremeno, a u subotu i nedelju suvo sa sunčanim intervalima prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)