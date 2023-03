OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA MART: Meteorolog za Kurir do detalja otkrio šta nas čeka! Od ovog datuma najavio ZAHLAĐENJE I SNEG

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je za Kurir kakvo nas vreme očekuje u martu.

U četvrtak, 2. marta u Srbiji tokom celog dana oblačno. U prepodnevnim satima suvo će biti samo na području Bačke i Banata, dok se u ostalim delovima zemlje očekuje kiša. Posle podne kiša zahvata i Banat. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalne temperature od 4°C do 8°C, maksimalne od 6°C do 14°C na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje - kaže Ristić i dodaje:

- U petak će biti oblačno sa padavinama u celoj zemlji. U većem delu zemlje kiša, na planinama sneg. U večernjim satima prestanak padavina na području Bačke i severnog Banata. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalne temperature od 4°C do 7°C, maksimalne od 5°C do 10°C.

foto: Kurir tv

Navodi i da će u subotu biti promenljivo oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, povremeno sa slabim padavinama.

- U nižim predelima slaba kiša, na planinama slab sneg. Popodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Minimalne temperature od -1°C do 5°C, maksimalne od 8°C do 12°C. U nedelju ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana nad Srbijom smena sunca i oblaka koji mogu doneti poneki pljsuak kiše ili snega. Vetar umeren severni i severozapadni, popodne u slabljenju. Minimalne temperature od -2°C do 3°C, maksimalne od 6°C do 10°C - rekao je Ristić dodajući da od 6. pa do12. marta sledi promenljiv period, sa čestim padavinama, kišom, sunežicom i snegom u planinskim predelima.

foto: Nebojša Mandić

Ristić kaže i da 8. i 9 marta, ima uslova za poneku pahulju i u nižim predelima.

- Vetar slab i umeren u toplom sektoru južni u hladnom severozapadni. Najniža dnevna temperatura od -1°C do 4°C a najviša dnevna biće u intervalu između 5°C i 14°C. Približavajući se sredini marta hladan vazduh iznad nas će početi da se povlači na istok i ustupa mesto nešto toplijem sa zapada, koji će nam doneti više sunca i postepen manji porast temperatura tako da će se sredinom marta maksimalna temperatura kretati od 12°C i 17°C.

Meteorolog ističe i da će krajem druge i početkom treće dekade marta, baš oko kalendarskog početka proleća 20. marta, biti kraća stabilizacija vremena i pravo prolećno vreme.

- Uz dosta sunca i slab povremeno umeren jugoistočni vetar najviša dnevna temperatura biće od 17°C do 22°C. Treba upozoriti na naglo otapanje snežnog pokrivača na dinarskim planinama i podizanja nivoa reka u koritima. Zahladjenje praćeno kišom na planinama snegom očekuje nas oko 24. marta. Vetar u skretanju na pojačan severozapadni. Ne može se isključiti provejavanje snega i u nižim predelima. Maksimalne temperature u osetnom padu i kretaće se od 5°C i 10°C. Zahlađenje će biti kratkog daha jer već krajem marta i početkom aprila ide ponovo više sunca i porast temperatura.

Kurir.rs