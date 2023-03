"NISI TI MAMA NIŠTA KRIVA" Pogledajte potresan susret Zdenke i njenog sina kog je NAŠLA POSLE 30 GODINA, ruke joj drhte, gubi dah

Zdenka Mijailović danas je prvi put posle 30 godine srela svog sina Miloša!

Sina Miloša joj je oduzeo Centar za socijalni rad daleke 1992. godine. Zdenka je tada otišla u Nemačku u potrazi za boljim životom za sebe i svoju porodicu, međutim, nije mogla odmah da dovede Miloša.

- Kad je imao dve godine ostao je sam i popeo se na sims na 7. spratu. Komšije su to videle. Jedan komšija je ušao i spasio ga da ne padne. Neko je to prijavio Centru za socijalni rad pa su ga uzeli i dali na usvajanje - ispričala je Zdenka i navodi da nikada nije uspela da sazna ko su usvojitelji njenog sina.

Tužna majka, koja decenijama živi u Francuskoj, napisala je u međuvremenu knjigu "Osuđena" sa nadom da Miloš nekada sazna istinu.

- Počela sam da je pišem za sebe, ali sam zbog njega htela da objavim kako bi je pročitao jer ne bih mogla sve to da mu ispričam po redu i da vidi da li želi kontakt. Knjiga je došla do njega i pročitao je u jednom danu - rekla je Zdenka gostujući u Novom jutru na TV Pink.

Ponovni susret sa sinom nazvala je sudbinom.

- Rođaka po biološkom ocu došla do njega i dala mu informacije o meni. On me je tražio i verovatno je pronašao profil mog drugog sina i tako je nastala konverzacija porukama - rekla je Zdenka i dodala da sa sinom treba da se prvi put vidi večeras.

Zdenku je međutim čekalo veliko iznenađenje jer je Miloš bio u studiju i čekao da se pojavi. Prišao je iznenada sa ružom i snažno zagrlio majku koja je jedva uspela da dođe do daha od uzbuđenja.

- Nisi ti ništa kriva. Sve je u redu. Važno da si ti meni živa i zdrava - rekao joj je Miloš trudeći se da ne zaplače.

- Hvala ti mnogo - odgovorila mu je Zdenka i naslonila glavu na njegove grudi dok su joj ruke podrhtavale.

ZDENKA TAKOĐE USVOJENA Zdenka je otkrila da je usvojena već pri izlasku iz bolnice. - Imala sam sreće da me je usvojila osoba koja je bila više nego majka. Preminula je te 1992. godine kada sam ja otišla u Nemačku. Miloš je imao lepu sudbinu sa majkom koja ga je usvojila. U knjizi "Osuđena" opisujem celokupnu golgotu koju sam preživela - rekla je Zdenka ranije za Kurir.

Miloš je rekao da je slušao loše priče o svojoj majci.

- Ja ne osuđujem nikog. Osuđujem kad majka ostavi dete ispred kontejnera. Ja sam pristao na susret. Želim da je upoznam i vidim kakva je osoba - ispičao je Miloš.

(Kurir.rs)