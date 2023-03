KIŠOVIT DAN PRED NAMA! RHMZ najavio i sneg u ovim delovima Srbije: Krajem nedelje stiže PREOKRET!

do 13 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama i sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području ponegde i jak, jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od dva stepena do šest, a najviša od šest do 13 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom ujutro i pre podne. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti oko pet stepeni, a najviša oko devet.

Mestimično moguća kiša

foto: Printscreen/RHMZ

"Tokom jutra oblačno, u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično sa slabom kišom. U Beogradu ponegde slaba kiša. U planinskim predelima južne Srbije magla smanjuje vidlјivost na manje od 100 metara", stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak oblačno sa kišom u većini predela, a samo na severu Vojvodine suvo. Više kiše biće u jugozapadnim i centralnim predelima, a sneg će padati samo na planinama iznad 800 metara nadmorske visine. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 5°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče kiša, osim po Vojvodini i na krajenjm jugu Srbije.

U subotu na severu pretežno suvo i malo toplije, a u zapadnim i centralnim predelima sa kišom povremeno.

U nedelju par stepeni niža temperatura sa kratkotrajnom kišom u zapadnim i južnim predelima, a na planinama sa slabim snegom.

U ponedeljak malo toplije.

(Kurir.rs)