VELIKA POBEDA KURIRA PO PITANJU ŠKOLOVANJA DECE SA DIJABETESOM Ministar Memić: Najbitnije je da je država stala iza toga (VIDEO)

Srbija je dobila protokol o postupanju u školi sa učenicima obolelim od dijabetesa, što je velika pobeda Kurira, koji je pokrenuo ovu inicijativu.

Husein Memić, ministar turizma i omladine prokomentarisao je ovu odluku, kao gost jutarnjeg programa, i čovek koji je dao nemerljiv doprinos ovoj pobedi.

Zahvalio se svim inicijatorima i učesnicima i predstavio značaj ove pobede.

- Ono što ste uradili zaista je za svaku pohvalu i ovo je revolucija kada su u pitanju deca obolela od dijabetesa. Taj protokol nam daje veliku nadu da će se energično država boriti da nam priži ono što imaju sve razvijene zemlje. Zahvalio bih se profesoru Ružiću i profesorki Danici Grujičić i iza ovog protokola stoji država. Bićemo sigurni da sada kada pošaljemo decu nastavnici će znati šta se dešava, jer će znati šta je dijabetes. Pre 20 dana, nisam se usudio da pošaljem svoje dete na Taru. Učiteljica je sjajna žena, ali kad znate da neko ne zna da daje insulin, ovo je olakšavajuće jer ćemo znati da će nastavnici znati šta je hiper glikemija, šta je dijabetes... - rekao je Memić.

Ono što bi takođe želeo da postoji naveo je u sledećoj izjavi.

- Najbitnije je da je protokol usvojen. Sigurno je da će morati u dogledno vreme da rade neke korekcije. Sinoć sam dobio vest od Jelene Spasić, novinarke Kurira koja je napravila tu vest. Verujte mi da danas retko imate ljude koji će da se saosete sa vašim problemom. Oformili smo grupu, jer sam video da ne postoji udruženje roditelja. Niko bolje ne može da misli svojoj deci od roditelja. Postoji problem. Uveli smo protokol u škole, ali je bitno da se protokol uvede i u vrtiće. Roditelji su se žalili da su određeni vrtići odbijali da upišu dete sa dijabetesom, jer nisu imali nekog ko može i zna da daje insulin. To mora da bude regulisano i da država stane iza toga - rekao je.

Voditeljka Olja Lazarević je primetila da u vrtićima postoje medicinske sestre koje treba da su edukovane po tom pitanju.

- Mora i država to da reguliše - rekao je.

Sada kada protokol postoji, menjaće se u hodu.

Kako je to izgledalo pre protokola? - upitala je voditeljka.

- Vi se čujete sa učiteljicom kojoj kažete koliki je detetu šećer, a ona mora da pazi na njega. Oni ne znaju da postupe i da primete kad je dete umorno, ne znaju da vide da li je dete u hiperglikemiji, ili hipoglikemiji. Kada dete dođe u peti razred, ide na fizičko i profesor obično kaže toj deci ti sedi tu, a ostali nek se igraju - što znači da deca nisu integrisana. Ljudi koji rade sa njima moraju da znaju koliko fizičkog napora oni mogu da izdrže, koji su to simptomi i da znaju da mu pruže adekvatnu pomoć, da ne bi, ne daj Bože, došlo do šećerne kome - rekao je.

Predočio je situaciju u Srbiji po pitanju nabavke naprednih pumpi koje su veštački pankreas za ljude obolele od dijabetesa.

- Jedan proizvođač je prisutan i to Medtronic. Čuo sam da oni imaju najnovije pumpe, to je u stvari veštački pankreas. Zalažemo se za pravo na izbor. Nekom odgovara Libra, nekom Medtronic. Dolazimo do toga da država apsolutno nije ništa kriva, ali određene firme nisu registrovane u Srbiji, pa se proizvodi moraju kupovati u Francuskoj. Država ne može da otkupi ništa, ako ta firma nije registrovana ovde. Mnogi ljudi koriste Libru i kupuju ih u Francuskoj i Nemačkoj - rekao je i za kraj poručio da je siguran da će država koja je uvela protokol, rešiti i ovo i da se nada boljem vremenu kada su u pitanju deca sa dijabetesom.

