METEOROLOG ČUBRILO ODUŠEVIO PROGNOZOM ZA SLEDEĆU NEDELJU! Otkrio šta nas čeka početkom marta, a onda upozorio na BABA MARTU

Meteorolog Marko Čubrilo u uključenju u jutarnji program Kurir televizije otkrio je kakvo nas vreme očekuje u narednim nedeljama.

Naime, meteorolog je prognozirao da ćemo narednih par dana imati kišu, ali onda nam sledeće nedelje stiže vreme kakvo smo dugo priželjkivali.

- Orijentaciono narednih nekoliko dana biće povremenih padavina kao i danas i eventualno sutra. Ta snežna granica ipak ide više, pa će se kretati na oko 800 metara. Nizije će dobijati kišu, a planine sneg. Početkom sledeće nedelje, tačnije u utorak, otopljenje ide na čak 15 do 17 °C - rekao je meteorolog i dodao:

- Potom sledi martovsko zahlađenje. Kiša, vetar, zahlađenje i na kratko će biti snega u planinama. Nije čak nemoguće da snega bude tada i u nizijama, ali to je tipično rano prolećno pogoršanje.

02:21 METEOROLOG ČUBRILO ODUŠEVIO PROGNOZOM ZA SLEDEĆU NEDELJU! Evo šta nas čeka početkom marta, a onda upozorio na PRLJAVU KIŠU

Meteorolog se osvrnuo i na prljave kiše koje su najavljene za danas.

- U situacijama kao danas kada vlaga, blaga kiša ili sneg dolazi sa juga one u sebi sadrže čestice saharskog peska. To se meša sa padavinama i onda nam dolaze prljave kiše ili ako je hladno prljavi sneg. Nije to ništa neobično i trajaće dok nam ne prođe taj južni talas. Moraćete prati kola pogotovo jer će biti tamna i videće se tragovi peska. Sasvim jedna prirodna pojava - rekao je meteorolog Čubrilo.

