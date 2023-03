"GREBAO SAM STAKLO, NISAM MOGAO DA DIŠEM" Mitić: Arkan me udara u glavu i viče DAJ SVE! A zbog ovoga je Šešelj uperio PIŠTOLJ

Gost ovog jutra u jutarnjem programu Redakcija bio je fotograf Predrag Mitić. Autor je najznačajnije političke fotografije u novijoj istoriji Srbije.

Na svoj rođendan, 9. marta, napravio je čuvenu fotografiju, koja se danas nalazi u Muzeju primenjene umetnosti kao nacionalno blago.

Voditeljku Snežanu Petrović je interesovalo kako su nastale njegove fotografije sa ovekovečenim čuvenim političkim figurama.

Mitić se setio marta 1991. godine kada je napravio svoju najznačajniju fotografiju.

- Radio sam u Borbi i bio je zakazan miting za taj dan na koji sam krenuo. Kad sam bio u ulici kneza Miloša video sam parkirana borebna vozila i dosta policije za bezbednost celog događaja. Kad sam došao na Trg, u jednom momentu se pojavljuje poslanik SPO bio je u odelu i sa leptir mašnom, a policija je jurnula prema njemu, nakon čega je narod jurnuo na policiju! - podelio je jednu pozadinu priče njegove najpoznatije fotografije.

foto: Kurir tv

Da bi fotograf bio uspešan, potreban je talenat i velika sreća kojim mora biti odlikovan. U nastavku ispričao je kako se taj miting završio.

- Ispucao sam 18 filmova, bacili su suzavac, grebao sam staklo na Jugo eksportu da me puste unutra, nisam mogao više da dišem, jedva sam se dovukao do redakcije Borbe. Nakon razvijanja filma, cela redakcija se oduševila! Fotografije su otišle na naslovnu stranu Borbe i iste fotografije su obišle svet. Dobio sam, nakon toga, platu od 5.000 maraka i kupio novog Juga - ispričao je Mitić, naglasivši da je ta suma bila basnoslovna za to vreme.

Nakon tog događaja, tiraža Borbe je skočila na 165.000, kako kaže Mitić. Otkrio je koji je proces i kako se on pripremao za slikanje i opisao zanimljiv događaj iz tadašnje Savezne skupštine Jugoslavije nakon kojeg je nastala njegova možda najpoznatija fotografija, na kojoj je Vojislav Šešelj koji, u stavu za pucanje, uperuje pištolj u objektiv.

- Odluke sam donosio samostalno. Kada kasnim, meni je to kada dođem 15 minuta ranije, i tada, uhvati me strašna panika, jer se svi već postave i nemam prostora da napravim fotografiju. Došao sam u Saveznu narodnu skupštinu na sednicu, a slikanje same sednice je samo po sebi dosadno. Međutim, setim se u jednom momentu da Šešelj nosi pištolj i da mora da ga preda obezbeđenju. Krenuo sam ka njemu... - rekao je Mitić, nakon čega ga je zamoljen od obezbeđenja da ne slika i da ne pravi cirkus.

07:52 Mitić: Arkan me udara u glavu i viče DAJ SVE, a Šešelj je izvadio pištolj i rekao mi...

- I u tom momentu Šešelj vadi pištolj i kaže "slikaj me ako smeš" nakon čega mu je ispao pištolj. Fotografije koje su nastale ovde i portreti, konkretno za Šešelja, za te fotografije je govorio kasnije da mi je platio 100 maraka da ga slikam - kazao je Mitić, uz osmeh.

Takođe, napravio je fotografije i Ivana Stamboića i to poslednje fotografije koje su napravljene tri dana pred njegov nestanak, nazvao je to sudbinom i, upravo, srećom koju fotograf mora da ima.

U sećanje mu je urezan i parastos ubijenom pukovniku Radovanu Stojičiću Badži, na kom je primetio Arkana, nakon čega mu je ubrzo i prišao.

- U jednom momentu vidim Arkana kako izlazi sa groblja i prilazi mi, udara me u glavu i kaže vadi sve filmove! Sve mi daj! Ćuruvija, glavni urednik lista Borba, nakon toga napiše "Arkan udario našeg urednika fotografija", a Arkan, nakon te objave, poručluje da nećemo živeti ni šest meseci - ni Ćuruvija ni ja - kazao je Mitić koji je za sve fotografije posebno naglasio da, u vreme kada su nastale, nije postojala mogućnost montaže i da je za pravljenje svake trebala velika hrabrost.

Kurir.rs

