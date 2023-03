TMURNO I KIŠOVITO VREME! Samo u ovom delu Srbije biće sunčano: RHMZ najavio novi PAD TEMPERATURE

U većem delu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde s kišom, na planinama i sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Padavine će biti češće na jugu Srbije. Na severu Vojvodine biće pretežno sunčano, a do sredine dana razvedriće se i u ostalim krajevima Vojvodine, a do uveče i u centralnoj Srbiji.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od nula do pet stepeni, a najviša od devet do 14 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. od popodneva se predviđa ;delimično razvedravanje. Zapadni i severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće oko pet stepeni, a najviša oko 12.

Vreme narednih dana

U nedelju par stepeni niža temperatura u odnosu na subotu sa promenljivom oblačnošću i sunčanim intervalima. Samo je na jugozapadu i jugu Srbije moguća poneka kap kiše ujutru i pre podne, a zatim svugde suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna od 8°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 4°C.

U ponedeljak i utorak toplije vreme sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom u ponedeljak popodne po Vojvodini. U sredu naoblačenje sa kišom i zahlađenje, najpre na severu Srbije. U četvrtak suvo sa sunčanim periodima i malo hladnije.

(Kurir.rs)