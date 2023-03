HAOS U KOSOVSKOM PARLAMENTU ZBOG ZSO! Kurti prvo dobio žestok politički šamar od Zapada, a sad ga šamaraju i u Prištini

Ubedljivo najviše nezadovoljstva u Prištini izazvao je sedmi član evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, pošto se u njemu potvrđuje postojanje Zajednice srpskih opština (ZSO), ali i reguliše pravni status Srpske pravoslavne crkve (SPC). Uz to, priznanje nezavisnosti je odstranjeno iz daljih razgovora, pa je kosovski premijer Aljbin Kurti u parlamentu morao da odgovara na brojne kritike, ili da, kako su to poslanici opozicije opisali, priča bajke o budućnosti Kosova.

Neće proći

Kurti je prekjuče do u kasno u noć raspravljao o evropskom planu i uporno ponavljao - Zajednica ne prolazi kod premijera ni vlade, iako je prošla u Skupštini. On je rekao da je Zajednica, i bez sprovođenja na terenu, nanela štetu samo kao ideja koja je doneta. Kurti je prozivao pojedine poslanike zato što su 2013. godine glasali za ZSO.

- Zajednica je prošla ovde u Skupštini. Zajednica ne prolazi, nije prošla u sudu, nije prošla u narodu. Zajednica ne prolazi ni kod premijera ni vlade. Ali ovde u Skupštini je to prošlo - izjavio je Kurti, uz tvrdnju da Srbija nije uspela da nametne primenu ZSO kao preduslov.

Predsednik DSK Ljumir Abdidžiku nazvao je Kurtijev govor bajkom.

- Upravo smo čuli priču da se Kurti nije promenio. Čovek koji je zahtevao "ne pregovore, već samoopredeljenje" nije se promenio. Čovek koji je tražio oproštaj pre dijaloga se nije promenio. Onaj koji je tražio konfrontacije sa prošlošću i koji je na kraju prevazišao istoriju. Onaj ko je tražio priznanje u centru završio je neutralnošću. Čovek koji je imao šest uslova nije završio ni sa jednim - podsetio je Abdidžiku.

Za poslanicu DPK Ganimete Musljiju Kurti je ispao kukavica, a poslanika DSK Armend Zemaj pitao je premijera zašto izbegava da stvarno objasni član 7 sporazuma.

- Tačka sedam je sedam puta ozbiljnija od svega što je Kosovo do sada prihvatilo... Premijeru, objasnite formalizaciju statusa SPC i obezbeđivanje zaštite za objekte nasleđa. O kakvoj bezbednosti je reč? O kakvom statusu se radi? Da li ste mu dali javnopravnu nadležnost? Recite mi da li ste joj dali isti pravni status kao državnoj instituciji? Da li ste svesni da naša deca, ako žele da posete prelepu prirodu u manastiru Dečani, moraju da idu s pasošima - upitao je Zemaj.

Opasno

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže za Kurir da je Kurti prvo dobio žestok politički šamar od SAD i EU, jer je ostao bez međusobnog priznanja, i da je sad doživeo i političko šamaranje u svom parlamentu.

foto: Kurir tv

- Potpuno je jasno da bez formiranja ZSO u dijalogu ne može da se krene napred. Odbijanjem da to uradi, Kurti praktično onemogućava bilo kakvu ozbiljnu raspravu i postizanje eventualnog dogovora po evropskom predlogu. On je jedini odgovoran za to što se ne mogu postići nikakvi kompromisi i dogovori. Srbija se čvrsto drži svog stava da niko ne može da jednostrano poništi ono što je postignuto Briselskim sporazumom. Za Kurtija je najveći problem to što je shvatio da ni evropskim planom ne može da dobije priznanje, niti da nas natera da se saglasimo sa članstvom Kosova u UN. On je dobio žestok politički šamar upravo od onih koji su se najviše zalagali za to, a to su SAD i neke druge zapadne zemlje. I američki i evropski zvaničnici govore da ovaj predlog sporazuma ne znači nikakvo priznavanje lažne države Kosovo. Sada su mu servirani politički šamari u parlamentu - objašnjava Drecun.

Predsednik Saveta za strateške politike Dragan Šutanovac upozorava da Kurti, negiranjem obaveza koje je čak parlament na Kosovu izglasao, pokušava da izazove sukobe.

foto: Dado Đilas

- Ovo može da znači samo jedno, pokušaće opet da radikalizuje odnose na Kosovu u želji da konačno izbije neki sukob za koji bi optužio Srbiju. Ništa novo, ali svakako opasno - poručio je Šutanovac na Tviteru.

Očekivanja Brisela uoči novog susreta Formiranje ZSO najteži deo razgovora Naredni sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija, uz posredstvo EU, biće održan 18. marta u Ohridu, potvrdio je u Briselu visoki zvaničnik EU. - EU od sastanka očekuje dogovor o planu za implementaciju, koji je neodvojivi deo evropskog predloga sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine - naveo je zvaničnik On je naglasio i da je formiranje ZSO "bio i ostao najteži deo razgovora": - Naš stav je da sporazum o Zajednici, postignut još pre 10 godina, mora da bude primenjen. Kosovo treba da promeni narativ o ovom pitanju. U Evropi postoji bar 16 modela koji bi mogli da posluže kao primer i inspiracija.

Status srpske crkve u predlogu SPC na Kosovu kao i u Srbiji U delu teksta evropskog plana se navodi da će strane "formalizovati status SPC na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu s postojećim evropskim modelima". Pravnici objašnjavaju da termin "formalizacija" znači da se smatra da SPC deluje na Kosovu isto kao na teritoriji Srbije. Bivši predsednik Ustavnog suda Enver Hasani izjavio je da evropski plan podrazumeva da se SPC na Kosovu "ponaša" bez ikakvih ograničenja, kao da deluje na teritoriji Srbije. Kako je rekao za Gazetu ekspres, ova formalizacija dogodila sa svim državama bivše Jugoslavije i SPC.

