PREDSEDNIK OPŠTINE ARANĐELOVAC: Podržavamo državne organe u "češljanju" nelegalnog doma za stare dr Zečevića!

Predsednik opštine Aranđelovac Bojan Radović kaže za Kurir da podržava napore državnih organa u ispitivanju nelegalnog doma u okviru Poliklinike "Sveti Stefan", koja je u vlasništvu sinova narodnog poslanika i visokog funkcionera Srpske stranke Zavetnici dr Zorana Zečevića.

- Da bi domovi za stare u našoj zemlji radili i pružali uslugu socijalne zaštite, treba da dobiju dozvolu od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZS), a moraju i da budu licencirani po pravilniku o licenciranju.

Svi domovi koji ne poseduju dozvolu za rad nadležnog ministarstva, koji rade nelegalno, treba da budu zatvoreni - ističe Radović i dodaje da je apsolutno neprihvatljivo da bilo ko krši zakon i posluje na ovakav način:

foto: Privatna Arhiva

- Zbog toga mi kao opština podržavamo sve napore državnih organa da istraju do kraja, da se ovakvim stvarima stane na put i da se dovedu u red, jer brigom o starim licima, našim najstarijim sugrađanima, mogu da se bave samo oni koji apsolutno ispunjavaju sve zakonske uslove. Treba sačekati da državne inspekcije obave posao do kraja, a za to vreme naše inspekcijske službe u potpunosti stoje na raspolaganju državnim pri neophodnim inspekcijskim nadzorima.

Podsetimo, Kurir danima piše o nelegalnom domu za stare, za koji je MRZS u više navrata počevši od 2008. godine izricao zabranu rada, ali dr Zečević kao ni njegovi sinovi koji sada vode "SDSV Stefan" i Polikliniku "Sveti Stefan", na adresi Knjaza Miloša 30, na to se ne obaziru.

foto: Printscreen

A da dom i dalje radi, ukazuje činjenica da su inspektori MRZS pokušavali da u avgustu i septembru 2022. izvrše proveru, ali da im to nije dozvoljeno, kao i ispovest V. P., koja je za Kurir iznela optužbe na račun zaposlenih tvrdeći da su zapustili njenu majku, koja je tamo boravila krajem godine, što je dovelo do živih rana na telu a ubrzo i do smrti.

Ni inspektorima Ministarstva zdravlja nije dozvoljeno da uđu u dom krajem februara ove godine, a inspekcija Ministarstva turizma i omladine je u utorak uspela da uđe u prostorije nelegalnog doma za stare u okviru poliklinike, gde su zatekli stare ljude.

Međutim, pošto ti stari ljudi nisu turisti, turistički inspektori nisu imali osnova za dalje delovanje, te su zapisnike prosledili ministarstvima rada i zdravlja.

Kurir je pisao o bahatom ponašanju dr Zorana Zečevića u Narodnoj skupštini, koja je najviše zakonodavno tele Srbije, a čije on zakone krši, i da je psovao majku poslanicima. Pisali smo i o našim saznanjima da je tipovao stare imućne ljude i da im je nelegalno ugovorima o doživotnom izdržavanju uzimao nekretnine, da je zbog toga izbila velika afera, na šta je on odgovorio da su Zečevići časna porodica.

Ministarstvo zdravlja I dalje bez odgovora Iz Ministarstva zdravlja Kuriru još uvek nisu odgovorili kakvi su rezultati unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada poliklinike (koja poseduje njihovu dozvolu za rad) u vezi s lečenjem preminule pacijentkinje S. P. koja je boravila u toj ustanovi.

Navodili smo i da je prema nekim tvrdnjama tokom 2020. godine u nelegalnom domu za stare jedan od njegovih sinova prodavao oružje, da je zajedno sa ocem 2010. dobio prijavu za izricanje pretnji na javnom mestu, a dve godine ranije i za neovlašćeno držanje i nošenje pištolja, te za zlotavljanje u porodici... Nije osuđen ni po jednom prijavi. Još u ponedeljak smo mu dostavili pitanja, ali nam nije odgovorio.

