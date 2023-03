DR ZORAN ZEČEVIĆ KRŠI ZAKON I ISKORIŠĆAVA STARE I NEMOĆNE: Narodni poslanici negoduju zbog BAHAĆENJA funkcionera!

Da narodni poslanici negoduju zbog muljaža narodnog poslanika dr Zorana Zečevića, visokog funkcionera Srpske stranke Zavetnici, koji više od deceniju i po drži nelegalni dom za stare u Aranđelovcu, potvrđuje za Kurir i poslanica Biljana Pantić Pilja.

- Državni organi treba da urade svoj posao i ne treba da dozvole da pojedinci budu jači od države. Imate poslanika opozicije koji se tako ponaša i strah me je i samo da pomislim kako bi se tek bahato ponašao da je na vlasti. Još jedan problem je u našoj državi, a to je da čim nekoga pozovete na odgovornost i da ne poštuje zakone države, to se pripisuje političkom progonu - istakla je Pilja.

Dodala je i da svako treba da snosi odgovornost za svoje postupke, bilo da je vlast ili opozicija, i da niko ne sme biti jači od države.

- Jasno je da poslanik Zečević ne samo da krši zakonsku regulativu nego i iskorišćava stare i nemoćne i sigurna sam da u njegovom postupanju ima i elemenata krivičnog dela. Srbija je pravna država i sigurna sam da postoje mehanizmi da se bahatom poslaniku stane na put.

Podsetimo, Kurir je pisao o bahatom ponašanju dr Zečevića u Skupštini, koja je nosilac zakonodavne vlasti, a u kojoj sedi a krši zakone. O tome je za Kurir govorio i poslanik Veroljub Arsić, kome je dr Zečević psovao majku.

Iako dr Zečević tvrdi da sve radi legalno i da ne poseduje dom za stare, Sandra Božić, potpredsednica Narodne skupštine, rekla je za Kurir da ukoliko su njegove tvrdnje tačne, zbog čega onda ne pusti inspekciju da se u to sama uveri i zašto do sada nije dao nikakav dokaz koji bi potkrepio sve što kaže.

Kurir danima piše o nelegalnom domu za stare za koji je MRZS u tri navrata, počevši od 2008, izricalo zabranu rada, ali uprkos tome, Zečević i sinovi su nastavili da rade. Da je dom radio i tokom 2022, potvrdili su inspektori socijalne zaštite koji su u avgustu i septembru pokušali da uđu u dom, ali bezuspešno.

Dom je nastavio da radi i u novembru, prema tvrdnjama V. P., koja je za Kurir iznela optužbe na račun zaposlenih, tvrdeći da su zapustili njenu majku, zbog čega je dobila žive rane, a ubrzo i preminula.

Turistički inspektori su prošle nedelje uspeli da uđu u prostorije nelegalnog doma, gde su zatekli stare ljude, ali pošto to nisu turisti, zapisnike su prosledili ministarstvima rada i zdravlja.

