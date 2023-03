ZBOG OVIH 18 PREKRŠAJA MOŽETE DA OSTANETE BEZ VOZILA: Još jedna novina u izmenama Zakona o saobraćaju

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti u saobraćaju predviđa više novina i strožije kazne, i ukoliko ga poslanici usvoje trebao bi da utiču na smanjenje prekoračenja brzine, a samim tim i na smanjenje žrtava u saobraćaju.

U Upravi Saobraćajne policije kažu da se ne radi o novom Zakonu, već o Nacrtu izmena postojećeg Zakona zbog nastalih pojava u društvu i bezbedonosnih izazova.

- Ako dođe do kontakta između vozila i pešaka pri brzini od 50 km/h, pešak strada smrtno u 40 odsto slučajeva. Pri 60 km/h u 80 odsto slučajeva strada smrtno pešak. To govori zbog čega insistiram da je brzina ubica broj jedan na putevima Srbije - poručuje pukovnik, prof. dr Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije.

Predložene izmene donose mnoge novitete. Jedna od značajnijih novina u nacrtu izmena ovog Zakona je i ta što bi bahati voazači ubuduće ostajali bez vozila, doduše privremeno.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da se Nacrtom, kada je reč o oduzimanju vozila, menja član 295. Zakona.

Prema sadašnjim propisima "policijski službenik može u kontroli saobraćaja, radi dokumentovanja i dokazivanja prekršaja i drugih delikta, privremeno, najduže 24 sata, od učinioca oduzeti ispravu".

Oduzimanje vozila od vozača

Međutim, izmenjeni član 295. umesto isprave, propisuje oduzimanje vozila od vozača koji je u poslednje dve godine već pravosnažno osuđivan za teže prekršaje.

- Radi se o privremenom oduzimanju vozila do okončanja sudskog postupka. Inače, mera oduzimanja vozila u prekršajnom postupku bez obzira na to ko je vlasnik postoji već 17 godina i predviđena je za prekršaj nelegalno taksiranje. Po tom osnovu je do sada oduzeto više od 110 automobila trajno – kaže Damir Okanović.

Trajno oduzimanje vozila bahatim vozačima nije predviđeno ovim izmenama, to bi evetnutalno bila mera nekog budućeg zakona o saobraćaju.

Očekuje da i će kamere uticati na one koje čine najteže prekršaje da se uzdrže od toga.

- Da ova mera nije drakonska i da je vrlo opravdana i razumna govori to da smo prošle godine imali, nažalost, povećanje broja poginulih u odnosu na prethodnu godinu - kaže Okanović.

Kada će vozilo moći da se oduzme

Pukovnik, prof. dr Zlatko Belencan, kaže da je privremeno oduzimanje vozila predviđeno za izvršenje najtežih prekršaja, a to su nasilnička vožnja, koja podrazumeva bezobzirnost i vršenje više prekršaja, kao što su prolazak na crveno i druge radnje koje ugrožavaju učesnike u saobraćaju.

Zatim, vozilo će moći da se oduzme za upravljanje bez vozačke dozvole, vožnju pod dejstvom alkohola i niz drugih teških prekršaja.

Nova mera nije predviđena za tačku koja se u članu 330. odnosi na nedavanje podataka vlasnika vozila na zahtev policijskog službenika u roku od osam dana.

18 prekršaja zbog koji bi se vozila mogla oduzimati od vozača koji su dva puta pravosnažno osuđivani za teže prekršaje:

Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja Prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja Prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni "30" Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.) Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu Preticanje kolone pod pratnjom Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Jezive brojke

Saobraćajne statistike su jezive. Prema podacima za prošlu godinu, i to ne celu (izveštaj smo objavili 12. decebmra prošle godine), od početka te godine policija je izrekla više od milion i sto hiljada saobraćajnih kazni, a više od pola miliona izrečeno je zbog prebrze vožnje!

I pored pojačane kontrole, na putevima u Srbiji poginulo je više od 500 ljudi. Struka i nadležni su saglasni - bezbednost neće biti povećana dok se ne promeni svest svih učesnika u saobraćaju.

Tokom ovog perioda, podneta je 181.000 prekršajnih kazni za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, 57.000 vozača je kažnjeno za vožnju pod dejstvom alkohola, a 2.450 zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pokazalo se i da je većina kažnjenih vozača - povratnici. Stari recept za kaznu "udari vozača po džepu i opamtiće se", čini se - više ne važi.

- To je veliki problem koji nam se dešava. Sećate se samo situacije da smo imali vozača koji je imao preko 60 prekršajnih prijava i izazvao nezgodu sa smrtnim posledicama. Ono što je definitivno i zaključak MUP-a je da možda kazne treba izmenom zakona o bezbednosti saobraćaja promeniti, tj. da budu malo rigidnije - izjavio je u decembru pukovnik policije Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije.

(Kurir.rs/Blic)