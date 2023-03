KRVAVA KIŠA STIŽE U SRBIJU: Evo gde će prvo da se sruči, atmosfera nad našom zemljom biće ZAMUĆENA narednih dana!

Ovih dana u Srbiji očekuje se promenljivo vreme, ali sa pravim prolećnim temperaturama. Sinoptička situacija biće takva da će do našeg područja i dalje pristizati čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Danas i sutra nad severnom Evropom nalaziće se veoma snažan ciklon. U sklopu njega nad našim područjem preovladavaju snažna južna visinska strujanja, pa dolazi do priliva sve toplije vazdupšne mase sa Mediterana, a ujedno sa severa Afrike, odnosno iz Sahare pristižu i čestice peska. Dakle, danas, ali i narednih dana atmosfera nad Srbijom biće zamućena, ali sve do četvrtka u većini predela biće suvo. Ipak, kako se danas u Vojvodini očekuju kiša i pljuskovi, padavine će sadržati pesak iz Sahare, dok se u ostalim predelima Srbije padavine očekuju od četvrtka do subote, pa će i one biti prljave.

Inače, pesak iz Sahare ovih dana neće stići samo do našeg područja, već i do Alpa i do centralne, pa i istočne Evrope, a nosiće ga jaki južni vetrovi. U Srbiji se u sredu očekuje pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplo, samo što će kiša biti ređa pojava i u Vojvodini, dok se u ostalim predelima očekuje uglavnom sunčano ili umereno oblačno. Maksimalna temperatura biće od 13 stepeni na severu Vojvodine do 19 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 16 stepeni.

U četvrtak i u petak biće promenljivo oblačno i veoma toplo. U četvrtak se pljuskovi sa grmljavinom očekuju posle podne i uveče na severu Srbije i na širem pdoručju Beograda. U petak se u Vojvodini očekuje uglavnom suvo, a južnije od Save i Dunaa očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. I u četvrtak i u petak duvaće pojačan jugozapadni vetar, a maksmalna temperatura biće od 15 do 22 stepena, u Beogradu do 19 stepeni.

U subotu pre podne suvo. Novi snažan ciklon premeštaće se preko centralne Evrope i Srbija će u subotu biti u njegovom toplom sektoru, uz maksimalne temperature od 15 do 20 stepeni. Posle podne u severnim, a tokom večeri i noći u sklopu ciklona preći će hladni front. Pri njegovom prodoru očekuju se kiša, pljuskovi sa grmljavinom i osetniji pad temperature, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Obilnije padavine očekuju se tokom večeri i noći, a u većini predela palo bi od 10 do 20 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 30 milimetara.

U nedelju se na severu Srbije očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, a u ostalim predelima ujutro se očekuje kiša, na planinama sneg, a tokom dana razvedravanje. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Zbog prodora vazdušne mase sa severa biće hladnije, uz maksimalne temperature od 10 do 13 stepeni, u Beogradu do 11, a severozapadno visinsko strujanje pročistiće i atmosderu od peska iz Sahare.

Već u ponedeljak će započeti uticaj novog ciklona sa severozapada Evrope, pa se ponovo očekuju južna strujanja i pesak iz Sahare. Maksimalna temperatura u ponedeljak oko 15 stepeni, a veoma toplo biće u utorak, uz maksimalne temperature i do 22 stepena. Novo pogoršanje vremena očekuje se sledeće srede uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i pad temperature. Prema trenutnim prognozama sredinom marta očekuje se osetno svežije vreme. U danima nakon 15. marta maksimale temperature u mnogim gradovima bile bi i ispod 10 stepeni, a na planinama će padati sneg.

Kurir.rs/Telegraf