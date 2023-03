"SRBIJI JE DAT 'MAFIJAŠKI' PREDLOG!" Ekonomista otkrio zbog čega će struja i gas morati da poskupe: Naše cene uopšte nisu niske

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će gas poskupeti za oko deset odsto, posle završetka grejne sezone, odnosno od 1. maja. Bajatović je dodao da će ove godine morati da dođe do jednog, a verovatno i dva poskupljenja gasa.

S druge strane, pre dva dana Donal Mekgetigan, novi šef Misije MMF-a u Srbiji, naglasio je da ni cena struje ne sme da ostane na ovako niskom nivou. EPS bi trebalo da prođe kroz program restrukturiranja zbog dosadašnjeg lošeg upravljanja i malih investicija, rekao je Mekgetigen. Koliko je realno očekivati poskupljenje struje, kada bi ono moglo da se dogodi i šta ovo znači za građane?

Na ova i druga pitanja odgovarao je u emisiji Puls Srbije Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

- To je jedan predvidljivi udar na budžet svakog od nas. Koliko će to ići nadalje veliko je pitanje u kojem mi ne učestvujemo mnogo. Mi smo jedno vreme imali aranžmane sa MMFom iz predostrožnosti. Nismo tražili novac od njih, već da oni nešto predlažu, a mi prihvatamo ili ne prihvatamo. To se najviše odnosilo na investicije spolja, koje su veće ukoliko ih podrži MMF - rekao je Bušatlija i dodao:

- Onda smo prešli na stend baj aranžman koji podrazumeva da se od MMFa uzima neki novac i to je mislim nekih 2.000.000.000 dolara. To podrazumava ozbiljno mešanje MMFa u javne finansije naše zemlje. Ta preporuka da poskupi i struja i gas to je displomatski rečeno. To je nalog da mi to moramo da uradimo - kaže Bušatlija.

Konstatovao je da u odnosu na domaću kupovnu moć cene energenata u Srbiji nisu jeftine kako se navodi.

- Ja se ne bih složio sa tim njihovim stavom. Mi imamo nisku cenu u poređenju sa Evropom, ali u porođenju sa našom kupovnom moći, ta cena nije nimalo niska, naprotiv, visoka je. Ove godine se očekuje da će biti 40.000.000.000 dolara servisiranja kredita koje mi već imamo. Ne možemo da izbegnemo poskupljenje struje i gasa. To što su nam oni uputili je predog, ali "mafijaški" predlog - rekao je Bušatlija aludirajući na tzv. "ponudu" koju nije moguće odbiti.

