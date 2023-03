OVA SRPSKA DOKTORKA I NAUČNICA UZ OSMEH OSVAJA EVROPU: Valentina Opančina u Beču nagrađena kao jedna od najbolji mladi radiolog!

Na ovogodišnjem najvećem svetskom naučnom i medicinskom skupu radiologa, Evropskom kongresu radiologa, koji se održao od 01.- 05.marta 2023. u Beču, dr Valentina Opančina je nagrađena za uspešno završen neuroradiology fellowship, uz počasti, a nagradu su joj uručili predsednica Evropske škole radiologije prof.dr Valery Vilgrain iz Francuske i predsednik Evropskog kongresa prof.dr Adrian Brody iz Irske.

Nagrađeni su najbolji mladi radiolozi u različitim oblastima radiologije, a jedini predstavnik Srbije je naša dr Valentina i to u kategoriji neuroradiologije. Kako dr Valentina kaže, nagrade su samo potvrda ozbiljnog i kontinuiranog rada.

Drago joj je jer je u pitanju eksterna validacija i to od najeminentnijih radiologa na svetu. Smatra da je velika čast i privilegija što je dobila poziv da kongresu prisustvuje kao predavač i da se nađe rame uz rame sa profesorima kojima se divi i čija je predavanja do skoro pratila kao specijalizant.

Ponosna je što predstavlja Srbiju i Kragujevac jer to doprinosi jačanju našeg ugleda u stručnim krugovima ali i promociji medicine i nauke u Srbiji. Sve više mladih bira radiologiju i to nam treba jer je to oblast koja se izuzetni brzo razvija uz napredak tehnologije.

Doktorka Valentina je na ovom kongresu bila i predavač po pozivu, a osim toga, prezentovala je i rezultate tri naučna rada iz oblasti neuroradiologije na temu primarnih tumora mozga, pedijatrijskih tumora mozga i neuroradioloških intervencija.

Naučni radovi su rezultat saradnje sa kolegama iz Beograda, Kragujevca i Italije, a posebno je značajan doprinos Katedre za statistiku Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i prof.dr Nebojše Zdravkovića, u obradi složenih radioloških podataka.

Timski rad i multidisciplinaran pristup nauci je neophodan jer na taj način istraživanja dobijaju novu perspektivu i bolje rezultate, zato što svako radi ono u čemu je najbolji.

