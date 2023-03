CECA I 11 PIŠTOLJA: U vili je 2003. imala arsenal oružja! Evo kako je izgledala KRIVIČNA PRIJAVA protiv nje! EKSKLUZIVNO! (FOTO)

Sledeće sedmice biće tačno 20 godina otkako je folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović uhapšena u policijskoj akciji "Sablja", koja je pokrenuta nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003.

Pozajmice i odlasci u Šilerovu

Kako je tada otkriveno, trebalo je da Ražnatovićeva pruži alibi članovima zemunskog klana posle Đinđićevog ubistva, koje su nameravali da izvrše kod hale "Limes" krajem februara 2003. godine. Poznate su, inače, bile pevačicine prijateljske veze s komandantom Jedinice za specijalne operacije (JSO) Miloradom Ulemekom Legijom i vođama "zemunaca" Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miletom Lukovićem Kumom.

Osim što je odlazila u Šilerovu ulicu, gde se nalazilo sedište klana, Ražnatovićeva je - na Legijin predlog - od Spasojevića tokom 2001. i 2002. godine navodno pozajmila više stotina hiljada maraka, jer je posle smrti supruga Željka Ražnatovića Arkana, inače kontroverznog vođe paravojne Srpske dobrovoljačke garde, bila u finansijskim problemima. Da li je "zemuncima" ikada vratila sav novac - nije poznato.

Ražnatovićeva je uhapšena 17. marta 2003, pet dana nakon ubistva premijera, i tom prilikom je u njenoj vili u Beogradu pronađena veća količina oružja - čak 11 pištolja. U pritvoru je tada provela četiri meseca.

Kurir uoči godišnjice akcije "Sablja" ekskluzivno objavljuje krivičnu prijavu koju je MUP 18. marta 2003. podneo protiv Ražnatovićeve zbog neovlašćenog nabavljanja i držanja oružja i municije.

Crno na belo

Na početku prijave navode se osnovni podaci pevačice - ime oca i majke: Slobodan i Mirjana, datum rođenja: 14. jun 1973. godine, bračno stanje: udovica, zanimanje: veterinarski tehničar... Potom se navodi da je lišena slobode 17. marta 2003. u pola devet uveče.

- Navedeno krivično delo prijavljena Ražnatović Svetlana izvršila je na taj način što je, u neutvrđenom vremenskom periodu, nabavila i držala veću količinu oružja i municije a da za to prethodno nije pribavila odobrenje za nabavljanje i držanje.

Dana 17. 3. 2003. godine radnici SUP Beograd, UKP II odeljenja, prilikom pretresanja porodične kuće u Ulici Ljutice Bogdana br. 3, vlasništvo prijavljene, pronašli su sledeće:

- Jedan pištolj marke CZ 99, kalibra 9 mm para, fabričkog broja 900374, sa jednim okvirom, za koji prijavljena ne poseduje odobrenje za nabavku i držanje

- Jedan pištolj marke CZ 99, kalibra 9 mm para, fabričkog broja 91999, sa okvirom

- Jedan pištolj marke CZ 99, kalibra 10 mm, fabričkog broja 10725, sa jednim okvirom

- Jedan revolver marke "smit i veson", model 29-3, fabričkog broja AUU6956

- Jedan revolver marke "truper", kalibra 22 LR, fabričkog broja 21951

- Jedan signalni pištolj marke HH, fabričkog broja 98553

- Jedan pištolj marke "luger", model 08, kalibra 9 mm para, fabričkog broja 4483, sa jednim okvirom

- Jedan pištolj marke "luger", model 08, kalibra, kalibra 9 mm para, bez fabričkog broja

- Jedan pištolj VDZ, kalibra 9 mm para, fabričkog broja 37744, sa jednim okvirom

- Jedan revolver marke "smit i veson", kalibra 357, fabričkog broja 63968 i

- Jedan pištolj marke "vzor 50", kalibra 7,65, fabričkog broja B18005.

U obavljenom razgovoru s prijavljenom ona je izjavila da je navedeno oružje i municiju, za isto, nabavio njen sada pokojni suprug Željko Ražnatović, kao i da je deo oružja dobijen na poklon od prijatelja porodice Ražnatović, saboraca njenog supruga, za čije poreklo se nije interesovala.

Sve navedeno oružje je od strane radnika UKP II odeljenja privremeno oduzeto uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, a o izvršenom pretresu kuće i drugih prostorija sačinjen je zapisnik o pretresanju, za šta je izdata potvrda o ulasku u kuću i druge prostorije - navedeno je u krivičnoj prijavi MUP.

Šta je sve Ceca rekla tužiocu o "zemuncima"

Gledala sam utakmicu kad me je pozvao Dušan, Lidija se tresla...

Ražnatovićeva je u iskazu koji je nakon hapšenja dala specijalnom tužiocu govorila o susretu sa vođom "zemunaca" neposredno uoči ubistva Đinđića.

Ražnatovićka i Spasojević foto: Privatna Arhiva

- Jednog dana, početkom februara, a taj dan je bio kad je FK Obilić igrao prijateljsku utakmicu sa FK Žitorađa, bila sam na utakmici, po običaju, sedela sam u novoj loži, pored mene je bila moja sestra Lidija, tu je bio moj otac sa mnom i naravno više mojih drugih prijatelja. U jednom momentu, to je bilo pred kraj utakmice, a koja je počela, koliko se sećam, u 14 časova, možda grešim, mene je telefonom, mobilnim, pozvao Dušan Spasojević i zatražio da se vidimo odmah u dvorištu kluba, nakratko. Odmah sam sišla i veoma brzo smo se sreli - rekla je Ceca i nastavila:

- Videla sam jedan "golf" crne boje sa svim zatamnjenim staklima, mislim da je u pitanju "golf", Dušan mi se javio iz auta, pozvao me da uđem na minut, sela sam na mesto suvozača, pozadi, iza mog sedišta, sedeo je jedan momak plave kose, mlađi, po mojoj proceni, možda grešim, 24-25 godina, meni nepoznat. Videla sam ga dobro, pošto sam se okrenula prema njemu, ne verujem da bih mogla da prepoznam ovo lice, a možda bih i mogla, zapamtila sam da je u pitanju bebi-fejs, bio je kratko podšišan i glatko izbrijan. Dušan i ja, na njegov poziv, odmah smo izašli iz auta i tu, na tom parkingu, on se ponašao uobičajeno i započeo je razgovor sa mnom tako što mi je govorio da će se uskoro dogoditi nešto strašno, da će biti velika frka, da on ima veliki problem, da ga Čume tereti za više ubistava, za Ibarsku, za otmice, posebno je pomenuo ime Stambolića, rekao je: "I onaj nas strašno pritiska, sve hoće da nas pohapsi i uništi." Ja sam u momentu shvatila o čemu se radi, prateći novine i sve te natpise, da on misli na Zorana Đinđića. Rekla bih još i da je nešto govorio u smislu: "Moramo sve da ih pobedimo."

Dodala je da je Spasojević od nje zatražio da mu pruži alibi kad se zločin dogodi, ali ona se, navodno, opirala. On joj je potom rekao: "Ništa ti ne brini. Čim se to bude desilo, ja sam nakon kratkog vremena brzo kod tebe, niko neće primetiti da nisam znatno ranije stigao, a ti samo treba da kažeš da sam sve vreme bio kod tebe, odnosno, znatno duži vremenski period od stvarnog koji bih proveo kod tebe..."

Kako je kazala, očigledno joj je bilo jasno da on traži alibi za određeni vremenski period, te da ju je pritiskom, na određeni način, ubedio da mu kaže: "Pa dobro, nema problema." Ceca je još kazala i da je ovaj susret odmah prepričala svojoj sestri Lidiji, koja joj je na to rekla: "Joj, šta će nam to. Katastrofa. Možeš da budeš upletena nevina u veliki problem."

Lidija Ocokoljić foto: Damir Dervišagić

Pevačica se navodno i sama bila uplašila.

- Naravno da sam i ja bila uplašena jer mi je postalo jasno šta se može dogoditi, sigurno iznosim da se Lidija tresla od straha - navela je Ceca u iskazu.