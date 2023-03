FIZIČAR I NAUČNIK MARKO VOJINOVIĆ: Putovanje kroz vreme moguće, ali ne kako smo zamišljali - Sletanje na Mesec IGRA dve grupacije

Dr Marko Vojinović, viši naučni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu, u ekskluzivnom intervjuu za Mondo govorio je o tome da li je moguće putovanje kroz vreme, da li su Amerikanci bili na Mesecu, ali je i doneo i zanimljivu priču o Ajnštajn-Rozenovom mostu, u široj javnosti poznatom kao crvotočina.

Dr Vojinović je gostovao u šestoj epizodi emisije "LIČNO sa Petrom Latinovićem".

Na početku razgovora dotakli smo se teme koja je aktuelna decenijama - sletanje ljudi na na Mesec. I pored neoborivih dokaza da su ljudi bili Mesecu ima i onih koji u to ne veruju uporno "dokazujući" da je sve snimljeno u filmskom studiju.

"Sigurno je da su neki ljudi detaljno gledali te snimke sletanja na Mesec pokušavajući da nađu neke dokaze da se radi o falsifikatu. A opet ima i drugih ljudi koji su iste te snimke gledali sa istom pažnjom dokazujući da su oni autentični. To je igra između dve grupacije ljudi. Niko ozbiljan u nauci ne spori da su ljudi sleteli na Mesec. Danas imamo internet, imamo satelite koji kruže oko Zemlje, imamo satelite u geostacionarnoj orbiti kojima prenosimo signale. Sve to ne bi radilo da mi nismo u stanju da pošaljemo te satelite. E sad, tvrditi da je sve to u redu a da na Mesec nismo mogli da stignemo je po meni suviše naivno", rekao je dr Vojinović.

Crvotočine

Gledali smo ih u serijama "Zvezdane staze" i "Dark", bile su jedna od glavnih tema u holivudskom blokbasteru "Međuzvezdani". Reč je o crvotočinama. Da li su one samo u domenu teorijske fizike, da li možda zaista postoje samo ih mi nismo pronašli i šta one predstavljaju, otkriva nam dr Vojinović.

"Crvotočine su pojave koje imaju svoju teorijsku potporu u opštoj Teoriji relativnosti to jest u Ajnštajnovoj teoriji gravitacije. To je skup jednačina koji možete da rešite, da tražite odgovarajuće rešenje koje opisuje odgovarajuće fizičke situacije. Jedno od rešenja se zove Ajnštajn-Rozenov most. Reč crvotočina je nastala kasnije. U okviru tog rešenja vi možete da vidite da imate praktično dve oblasti prostora koje su daleko jedna od druge. E sad iz jedne oblasti prostora možete da pređete u drugu jednom, uslovno govoreći, prečicom - koju zovete crvotočina. Teorijski crvotočine jesu moguće pojave. Sa druge strane niko nikada nigde nije video nijednu crvotočinu u realnoj geometriji", rekao je dr Vojinović.

Putovanje kroz vreme

Jedna od najintrigantnijih stvari kada je u pitanju fizika a što interesuje ne samo stručnu već i širu javnost je odgovor na pitanje - da li je moguće putovanje kroz vreme. Kako tvrdi dr Vojinović, teorijski to jeste moguće.

"Opšta teorija relativnosti nam kaže da formalno postoje rešenja Ajnštajnovih jednačina koja opisuju situaciju u kojoj vreme teče u krug. To se na izvestan način može nazvati putivanjem kroz vreme. Reč je o zatvorenim vremenskim petljama. To jeste vid putovanja kroz vreme i zaista teorijski jeste moguće. Ali to nije ona vrsta putovanja kroz vreme koju biste očekivali intuitivno - da možete da se vratite u prošlost i da promenite nešto. Takve stvari nisu moguće", rekao je dr Vojinović.

Šta predstavljaju crne rupe i šta bi se dogodilo kada bi neki vasionski brod ušao u jednu od njih, zbog čega zbir uglova u trouglu nije 180 stepeni kako smo učili u školi, da li vreme zaista drugačije teče na Zemlji i u svemiru, šta predstavljaju multiverzumi... o svemu ovome u emisiji “LIČNO sa Petrom Latinovićem” govorio je fizičar dr Marko Vojinović.

