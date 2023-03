KAŽNJAVAĆE VAS AKO KAŽETE "GOSPODINE" NEKOME KO SE TAKO NE OSEĆA?! Advokat: Za povredu rodnog identiteta do 5 godina zatvora

Jezik oblikujemo mi sami ali i on stvara nas i održava stanje u društvu. Pilotkinja, novinarka, advokatica i psihološkinja, uprkos preporuci poverenice za zaštitu ravnopravnosti izgleda ipak neće ući u udžbenike.

Politika rodno osetljivog jezika trebalo bi da podržava ravnopravnost izmedju muškarca i žene, dečaka i devojčica u eri kada su žene dospele na visoke pozicije u profesijama-a jezik nije stigao da to isprati.

O ovoj temi govorili su u jutarnjem programu Ana Ninković, diplomirana profesorka jezika i književnosti i Milenko Radić, advokat.

- Pre nekoliko godina kada je izmena u udžbenicima predložena neki profesori su se pobunili na jedan kreativan način tako što su pisali posmrtni govor srpskom jeziku. Mislim da su oni malo promašili poentu, jer to nije pitanje jezika nego ideološko pitanje - rekla je Ninković.

Istakla je da je jezik živ organizam i da je normalno da se menja:

- Ti profespori su me učili da je jezik živ organizam. To je prvo što su me naučili. Mislim da nema potrebe da se tome protivimo. Čini mi se da je ideološka perspektiva društvenog sistema u kome živimo ta koja stvara otpor. To što smo nešto promenili ne znači da je to nepravilno. Ponekad se podrazumevalo da se kaže učitelj, doktor, lekar, ali kada su žene počele da rade te poslove počele su te reči da se koriste i u ženskom rodu.

Radić smatra da ključni problem nije u novim imenicama ženskog roda, već to što zakon o rodno osetljivom jeziku u kombinaciji sa zakonom o diskriminaciji predviđa rigorozne kazne.

- Ovo što je do sada rečeno ne oslikava situaciju. Postoje nadležne institucije koje se brinu o jeziku. SANU, Institut za srpski jezik, Matica srpska. Oni su sakupili 500.000 reči. Niko ne kaže da ne treba jezik da se prilagođava, ali neke reči koje se koriste u govoru uđu u rečnik, a neke ne. U svakom slučaju ne mogu ulaziti u rečnik prinudno. To vam je isto kao kada biste u rečnik ubacili reči poput tebra ili munze konza - rekao je Radić.

Potom se obratio voditeljki Olji Lazarević i rekao da će se i u medijima situacja promeniti.

- Videće kad vas u medijima budu kažnjavali. Vi ste se recimo meni obratili sa "gospodine". A otkud vama pravo da mi se tako obraćate bez moje saglasnosti? Možda se ja ne osećam kao gospodin. Vi biste, dakle, morali da me pitate kako želim da budem najavljen i morali biste to da ispoštujete. Zakon o zabrani diskriminacije predviđa novčane kazne od 2.000.000 , a za povredu rodnog identiteta i do 5 godina zatvora - kaže Radić i dodaje:

Sada se neko ko je biološki žena može izjasniti da je i muškarac i žena, odnosno da je međupol. Trenutno zvanično postoji 150 međupolova koji imaju drugačije nazive. Vi ste u obavezi da svakoga od njih ispoštujete i tako što ih oslovljavate onako kao oni žele.

