TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu! Upaljen meteo alarm, vreme može biti OPASNO

Naoblačenje sa jugozapada Srbije će se danas tokom prepodneva proširiti i na ostale predele uslovljavajući mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Veća količina padavina očekuje se u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura biće od tri stepena do 11, a najviša od 14 do 19 stepeni.

U Beogradu će pre podne biti oblačno i kišovito, a sredinom dana i posle podne pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 11, a najviša oko 18 stepeni.

"Promenlјivo oblačno i toplo vreme očekuj se danas, sa maksimalnim temperaturama od 14 do 19 °S, ali nestabilno uz povremenu kišu, plјuskove i grmlјavinu koja se ujutro očekuje prvo na jugozapadu Srbije, a tokom dana će se proširiti i na ostatak zemlјe. Na planinama dalјe toplјenje snežnog pokrivača. Zahlađenje za 7 do 10 stepeni prognozira se za sutra kada će doći do pojačanja severozapadnog vetra, a usled pada temperature kiša će na planinama preći u sneg. Najhladniji dan će biti nedelјa sa dnevnom temperaturom od 8 do 12 °S. U nedelјu i ponedelјak očekuju se i slabi jutarnji mrazevi.

Početkom naredne sedmice malo do umereno oblačno i suvo - u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Kiša se ponovo očekuje u sredu na zapadu i jugozapadu", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavljeno je na zvaničnom sajtu RHMZ.

