SRPSKI PENZIONERI NA METI OPASNIH PREVARANATA: Uvalili dedi dušek od 100.000 dinara, on morao da laže, a evo i zbog čega!

Pojedini srpski penzioneri ponovo su se našli meti prevaranata!

- Svekrva je pre Nove godine išla na neku promociju za penzionere. Žena ima 75 godina. Tamo su im isprali mozak i bukvalno ih nasankali. Prodali su joj masažer za noge za 64.000 dinara. Uzeli su joj 14.000 dinara u kešu, a ostalo preko penzionog fonda. Apel za sve koji imaju starije u kući da obrate pažnju i da im objasne. Inače taj masažer košta oko 12.000 dinara - napisala je na Instagram stranici "Serbia live Beograd rezerva" šokirana žena čija svekrva je nasela i dala brdo para na masažer.

foto: Profimedia

Nakon nje, oglasilo se još nekoliko ljudi koji u svom okruženju imaju penzionere koji su naseli na sličnu kupovinu.

- To se i nama desilo sa bakom od 80 godina. Isto je masažer bio u pitanju po ceni od 70.000 dinara i to su joj došli u kuću. Uzeli su avans od 2.000, penzioni ček i potpisala je ugovor, a rekli su joj da je to za uslugu što su joj dali da isproba masažer. Sreća pa je ona posle dva dana ukapirala šta se desilo i došla kod nas sa ugovorom pa smo uspeli da poništimo jer nije prošlo 14 dana od kupovine - napisala je jedna korisnica ove društvene mreže.

Nakon toga javio se i čovek čiji je deda kupio dušek za 100.000 dinara.

- Moj deda je kupio tako dušek od 100 hiljada dinara i dva meseca su mu skidali od penzije, dok nam nije rekao šta se dešava. Nije bio na prezentaciji. već su mu došli na vrata. Mi smo fingirali lekarski izveštaj u kome piše da je deda dementan i poslali na mejl adresu firme, sa najavom da ćemo ih tužiti ako ne raskinu ugovor i vrate novac. Oni ne mogu da provere lekarske izveštaje. Ovo je prošlo, ugovor je raskinut i sav novac je vraćen na račun. Nažalost ima mnogo ovakvih slučajeva - navodi se u komentaru.

01:41 Penzioner iz Sremske Mitrovice stao na put prevarantima