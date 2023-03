MAMA NEMA VREMENA ZA MENE. STALNO JE NEKO ZOVE ZBOG POSLA! Sastav u kom se nalazite: Kad se posvađamo mislim da me mrzi, ALI...

Za nama je Osmi mart, a s njim i brojni sastavi na temu moja mama. Ovo je jedan učenice trećeg razreda, u kom će se mnogi roditelji prepoznati.

- Moja mama nema baš mnogo vremena za mene, ali ga uvek nađe. Vikendom kad je dobro vreme idemo da se šetamo na Košutnjak, a kada je loše vreme idemo u tržni centar - počinje devojčica.

Nastavlja još iskrenije.

foto: privatna arhiva

- Kad se posvađam sa mamom mislim da me mrzi, ali ona dođe do mene i kaže da me čak i kad se ljuti voli najviše na svetu - piše ćerka, pa dodaje:

- Moja mama mnogo brine i o meni i o mom bratu, ona nas mnogo voli. Ona ima braon kosu i oči, voli da se oblači elegantno. Najviše volim mamu zato što kada sam tužna ona me uteši. Ona je veća od mog srca. Svi kažu da je njihova mama najlepša i najbolja, a ja kao i svi drugi isto to mislim za svoju mamu.

foto: privatna arhiva

I dolazimo do kraja i poente:

- Moja mama je novinarka i zato nema mnogo vremena za mene. Stalno je neko zove zbog posla. Meni to ne smeta sve dok znam da sam u njenom srcu prva.

Dobila je peticu, učutelji se najviše svideo kraj.

A mama se na kraju izvukla...

